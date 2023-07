O mai ții minte pe Vulpița Veronica de la Acces Direct? S-a aflat cine a făcut-o vedetă, de fapt: ”A fost sub aripa mea”

Vulpița a fost unul dintre cele mai controversate personaje de la Acces Direct. A devenit celebră încă de la prima ei apariție alături de soțul său, Viorel Stegaru, cu care a făcut senzație pe micile ecrane. Ce s-a ales de ea acum, după ce a dispărut de la emisiunea care a făcut-o vedetă și cu ce se ocupă de când nu mai are nicio legătură cu televiziunea.

O mai știți pe Vulpița, vedeta emisiunii Acces Direct? A venit la televizor cu soțul ei, Viorel Stegaru și au făcut furori încă din primele momente pe sticle. Veronica a fost cu adevărat un personaj, care s-a transformat radical după plecarea din Blăgești, dar faima ei a apus complet după ce nu a mai apărut pe micile ecrane.

Mulți cred că echipa Acces Direct a fost cea care a făcut-o celebră, dar se pare că o altă persoană a participat din plin la schimbarea ei. Este vorba despre o mare vedetă de la noi din țară, care spune că a ajutat-o mult pe Veronica Stegaru și a schimbat-o într-o femeie mult mai cizelată decât cum era atunci când a venit în Capitală.

Este vorba despre creatoarea Sonia Trifan, care spune că, inițial, a fost reținută când a venit vorba despre Vulpița. Voia să stea departe de scandaluri și să nu se afirme prin așa ceva, dar apoi și-a dat seama că această femeie de la țară are nevoie de ajutorul cuiva ca să devină o versiune mai bună și să se adapteze în societate.

„De obicei mă țin deoparte. Dar apoi am cunoscut-o. A venit la mine în atelier. Din momentul în care am cunoscut-o mi-am dat seama că a fost altceva față de ceea ce s-a văzut pe sticlă. Era un om atât de neajutorat încât am simțit nevoia să o ajut. Am ajutat-o cu cât am putut eu în acel moment.

Crede-mă că toată echipa mea pe care am avut-o și o am, echipă de designeri de pantofi, de accesorii, au ajutat-o. I-au donat haine. Am avut grijă de ea ca de un membru al echipei noastre. Cred că a fost o treabă bună. Când terminam colaborarea, deja se simțea că avea mult mai multă încredere în ea. Știa să vorbească. Știa să mănânce, să facă niște lucruri. Toate lucrurile astea nu știa să le facă într-un mod ok”, a dezvăluit Sonia Trifan, cea care a transformat-o pe Vulpița Veronica Stegaru, pentru FANATIK.