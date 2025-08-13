Ultima oră
Binecuvântările pe care Venus în Rac le aduce fiecărei zodii, de acum și până pe 25 august, Horoscopul norocului până la final de lună
13 aug. 2025 | 21:05
de Daoud Andra

O mai ții minte pe „Mama Natură", din emisiunile lui Dan Negru? Cum arată și cu ce se ocupă Roxana Ionescu în prezent, la 40 de ani
În anii 2000, publicul român a cunoscut-o pe Roxana Ionescu drept „Mama Natură”, asistentă în show-urile lui Dan Negru. Deși porecla i-a fost atribuită glumeț datorită fizicului său, ea avea un rol mult mai important în emisiuni. Cariera sa în televiziune s-a încheiat după câțiva ani, iar Roxana Ionescu s-a dedicat altor tipuri de activități.

O reinventare profesională

În ultimii ani, viața ei a urmat un curs diferit: a părăsit lumina reflectoarelor și a ales liniștea Timișoarei, orașul ei natal, unde trăiește alături de partenerul ei, Tinu Vidaicu, un DJ transformat în antreprenor și administrator public la CJ Caraș-Severin.

Chiar dacă nu mai apare la televizor, Roxana este împlinită profesional. Împreună cu soțul ei, coordonează cluburi și organizează activități de entertainment în oraș, transformând pasiunea pentru evenimente într-o afacere prosperă.

Roxana a confirmat în mai multe interviuri că, deși timpul petrecut în televiziune îi lipsește, nu simte nevoia să se întoarcă – ofertele sosite nu i se potrivesc acum, iar ea preferă să susțină proiecte în care crede, „pentru că ești mult mai implicat când e și afacerea ta”, a declarat ea, la un moment dat.

Viața personală și provocările prin care a trecut

Pe plan personal, anii au adus atât fericire, cât și durere pentru vedetă și partenerul ei. În 2019, Roxana și Tinu au trecut printr-o experiență dificilă: pierderea unei sarcini din cauza unei insuficiențe placentare. Soțul ei a explicat atunci cu delicatețe că „Anul ăsta nu va mai exista niciun bebe” și că, „din fericire, nu este o chestiune genetică”.

Roxana a povestit că a apelat la psiholog și a căutat răspunsuri la medici, dar nu și-a pierdut speranța: „Sunt convinsă că, într-o bună zi, într-un viitor apropiat, voi deveni mamă”, a declarat ea.

Astăzi, la 40 de ani, Roxana Ionescu se bucură de echilibrul pe care și l-a creat: între liniștea unui cămin, proiecte care o atrag și alături de oamenii cei mai dragi. Își apreciază viața echilibrată și explică cu naturalețe că fericirea rezidă tocmai în alinierea vieții personale cu cea profesională și cercul de prieteni și familie care o sprijină.

Roxana Ionescu a rămas în memoria publicului drept „Mama Natură”, însă viața ei a evoluat într-o direcție cu totul diferită. De la televiziune la cluburi și afaceri locale, a învățat să-și asculte inima, să se reinventeze și să se bucure de liniștea pe care și-a dorit-o – o poveste emoționantă despre curaj, reinventare și speranță.

