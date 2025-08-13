O mai ţii minte pe Adriela Morar de la „Dansez pentru tine”? În urmă cu 18 ani, era partenera lui Smiley la emisiune. Cum arată acum

Au trecut aproape două decenii de la momentul în care Adriela Morar, o tânără plină de energie și emoție, pășea pe scena emisiunii „Dansez pentru tine” alături de Smiley. Avea atunci doar 20 de ani și un vis măreț: să le ofere părinților ei, amândoi surdo-muți, o șansă la o viață mai bună. Povestea ei a emoționat o țară întreagă, iar determinarea și talentul au purtat-o până pe locul al doilea în competiție. Rezultatul nu a fost doar unul pe podium, ci și în viața reală: tatăl ei a primit un aparat auditiv, iar mama a fost supusă unei intervenții chirurgicale care i-a redat auzul.

De la televiziune la o viață plină de provocări

Succesul de la „Dansez pentru tine” i-a deschis porți către lumea artistică. Adriela a apărut în producții TV precum „Îngerașii”, „Iubire și onoare” și „Aniela”. Totuși, drumul în televiziune nu a fost unul pe termen lung. Viața a dus-o în altă direcție, una în care iubirea și familia au avut un rol central. În 2019, s-a căsătorit cu Radu, un navigator cu care trăiește o frumoasă poveste de dragoste.

Nunta lor, însă, nu a fost lipsită de peripeții. Într-un moment de nonconformism, mirii au sosit pe scuter, cu Adriela purtând casca de protecție și buchetul prins de vehicul. Bucuria s-a transformat rapid în îngrijorare, după ce mireasa și-a rupt piciorul în timpul petrecerii. Cu toate acestea, atmosfera a rămas una caldă și veselă, impulsionată și de prezența coregrafului Petrișor Ruge, invitat special.

Cum arată și ce face astăzi

Astăzi, la 38 de ani, Adriela Morar emană aceeași frumusețe naturală și aceeași energie care au cucerit publicul acum 18 ani. Departe de a se limita la un singur rol profesional, Adriela este un adevărat „om orchestră”. Este antrenoare de fitness, skipper – conducând ambarcațiuni și veliere –, dar și secretară în firma soțului. În plus, bagajul ei de studii și pasiuni este impresionant: a absolvit Facultatea de Muzică, studiind chitară, pian și canto și are și studii în televiziune.

La finalul anului trecut, Adriela a făcut publică una dintre cele mai frumoase vești din viața ei: a devenit mamă. Imaginea cu bebelușul și mesajul plin de emoție au fost împărtășite pe rețelele de socializare, aducându-i felicitări din partea prietenilor și fanilor.

Astăzi, Adriela Morar se declară o femeie împlinită, cu o familie frumoasă, o carieră diversificată și inima plină de recunoștință. Iar faptul că timpul pare să se fi oprit în loc pentru ea – păstrându-i frumusețea și energia de odinioară – o face cu atât mai admirată de cei care și-o amintesc de pe ringul de dans alături de Smiley.