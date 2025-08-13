Ultima oră
Binecuvântările pe care Venus în Rac le aduce fiecărei zodii, de acum și până pe 25 august, Horoscopul norocului până la final de lună
13 aug. 2025 | 14:03
de Daoud Andra

O mai ţii minte pe Adriela Morar de la „Dansez pentru tine”? În urmă cu 18 ani, era partenera lui Smiley la emisiune. Cum arată acum

Monden
O mai ţii minte pe Adriela Morar de la
14imagini

Au trecut aproape două decenii de la momentul în care Adriela Morar, o tânără plină de energie și emoție, pășea pe scena emisiunii „Dansez pentru tine” alături de Smiley. Avea atunci doar 20 de ani și un vis măreț: să le ofere părinților ei, amândoi surdo-muți, o șansă la o viață mai bună. Povestea ei a emoționat o țară întreagă, iar determinarea și talentul au purtat-o până pe locul al doilea în competiție. Rezultatul nu a fost doar unul pe podium, ci și în viața reală: tatăl ei a primit un aparat auditiv, iar mama a fost supusă unei intervenții chirurgicale care i-a redat auzul.

De la televiziune la o viață plină de provocări

Succesul de la „Dansez pentru tine” i-a deschis porți către lumea artistică. Adriela a apărut în producții TV precum „Îngerașii”, „Iubire și onoare” și „Aniela”. Totuși, drumul în televiziune nu a fost unul pe termen lung. Viața a dus-o în altă direcție, una în care iubirea și familia au avut un rol central. În 2019, s-a căsătorit cu Radu, un navigator cu care trăiește o frumoasă poveste de dragoste.

Nunta lor, însă, nu a fost lipsită de peripeții. Într-un moment de nonconformism, mirii au sosit pe scuter, cu Adriela purtând casca de protecție și buchetul prins de vehicul. Bucuria s-a transformat rapid în îngrijorare, după ce mireasa și-a rupt piciorul în timpul petrecerii. Cu toate acestea, atmosfera a rămas una caldă și veselă, impulsionată și de prezența coregrafului Petrișor Ruge, invitat special.

Cum arată și ce face astăzi

Astăzi, la 38 de ani, Adriela Morar emană aceeași frumusețe naturală și aceeași energie care au cucerit publicul acum 18 ani. Departe de a se limita la un singur rol profesional, Adriela este un adevărat „om orchestră”. Este antrenoare de fitness, skipper – conducând ambarcațiuni și veliere –, dar și secretară în firma soțului. În plus, bagajul ei de studii și pasiuni este impresionant: a absolvit Facultatea de Muzică, studiind chitară, pian și canto și are și studii în televiziune.

La finalul anului trecut, Adriela a făcut publică una dintre cele mai frumoase vești din viața ei: a devenit mamă. Imaginea cu bebelușul și mesajul plin de emoție au fost împărtășite pe rețelele de socializare, aducându-i felicitări din partea prietenilor și fanilor.

Astăzi, Adriela Morar se declară o femeie împlinită, cu o familie frumoasă, o carieră diversificată și inima plină de recunoștință. Iar faptul că timpul pare să se fi oprit în loc pentru ea – păstrându-i frumusețea și energia de odinioară – o face cu atât mai admirată de cei care și-o amintesc de pe ringul de dans alături de Smiley.

Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Romania TV
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
Digi24
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
Adevarul
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a serviciilor speciale ucrainene
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Recomandări
De la cea mai mare pierdere, la Insula iubirii. Povestea impresionantă a Cristinei Scarlevschi: „Cel mai greu pentru un părinte este să își înmormânteze copilul”. EXCLUSIV
De la cea mai mare pierdere, la Insula iubirii. Povestea impresionantă a Cristinei Scarlevschi: „Cel mai greu pentru un părinte este să își înmormânteze copilul”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
acum 4 ore
Horoscop miercuri, 13 august 2025. Două zodii se bucură de noroc la bani, câștigurile sunt garantate
Horoscop miercuri, 13 august 2025. Două zodii se bucură de noroc la bani, câștigurile sunt garantate
Horoscop
acum 22 de ore
Ispita Mattia de la Insula Iubirii, noi dezvăluiri despre lupta cu cancerul: „Dacă m-ar întreba cineva dacă aș mai trece prin boală, răspunsul ar fi da!” Ce crede despre acest diagnostic. EXCLUSIV
Ispita Mattia de la Insula Iubirii, noi dezvăluiri despre lupta cu cancerul: „Dacă m-ar întreba cineva dacă aș mai trece prin boală, răspunsul ar fi da!” Ce crede despre acest diagnostic. EXCLUSIV
EXCLUSIV
acum o zi
Fotbalist, acuzat că a provocat un accident rutier mortal. Sportivul ar fi fost sub influența alcoolului și drogurilor
Fotbalist, acuzat că a provocat un accident rutier mortal. Sportivul ar fi fost sub influența alcoolului și drogurilor
News
acum o zi
Parteneri
Sfatul astrelor pentru ultimele 2 săptămâni din august: Cum să închei vara în forță și de ce trebuie să ții cont ca să-ți fie bine, în funcție de zodia ta
Click.ro
România poate trece la moneda euro!
Mediaflux
Nu a fost niciodată văzută așa! Imaginile cu Elena Udrea care fac furori. Toți vorbesc acum despre cea mai nouă apariție în public a Elenei Udrea. Paparazzii au surprins-o în ipostaze nebănuite
Unica.ro