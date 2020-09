O lună de când e mămică! Vedeta PRO TV a povestit prin ce trece: ”E un sport de performanță”

Oana Tache l-a născut pe Petru Lucas, pe data de 1 august. La o lună de la naștere, vedeta Pro TV își aniversează bebelușul. Cum este experiența de mamă, dar și cum s-a adaptat în noua postură, Oana Tache a povestit în primul interviu de după naștere.

O lună de când Oana Tache mămică!

Pentru Oana Tache, a fi părinte este ca și un ”sport de performanță”.

„Deși nu am avut alte restricții decât cele cu care ne confruntăm toți acum în pandemie, am mâncat ce și cât am vrut, am lucrat până în ultima zi, după naștere m-am și ne-am disciplinat imediat. Am suferit pentru că Filip, soțul meu, nu a avut voie la maternitate din cauza noilor norme împotriva COVID și că a putut să-și vadă copilul abia după 5 zile… Dar a trecut și asta și acum, atât eu cât și Filip, suntem ca niște sportivi de performanță sau ca niște agenți comando care răspund la apel.

Regimul ăsta îmi aduce aminte de primii mei ani în televiziune, la Abracadabra, când aveam filmări de la 7 dimineața la 2 noaptea. Sau de maratoanele de LIVE-uri MTV, când stăteam și câte 10-12 ore în direct. Numai că acum e LIVE 24/7 în REAL LIFE. Avem program de masă, program de somn, de ieșit afară sau de bebelușeală. Dar, nu aș spune niciodată că cel mic ne limitează sau restricționează. Dimpotrivă, ne completează.”, a spus Oana Tache, potrivit protv.ro.

”Suntem o echipă”

Cum și-au adaptat programul acum? Ei bine Oana Tache mărturisește că a reînvățat că ziua are 24 de ore.

„Sincer, am (re)învățat că ziua are 24 de ore! Dar asta nu ne-a speriat, nu ne-a dăunat relației. Ba, din contră. Parcă ne unește pe zi ce trece. Suntem o echipă. Câteodată ne odihnim pe rând, altă dată ieșim cu bebe Lucas pe rând. Sunt lucruri pe care eu nu le-am putut face și le-a făcut Filip și invers. Ne adaptăm și noi, și copilul în fiecare zi, mai ales că și Filip, și eu avem proiecte noi. El la compania lui, eu la MEDIALIKE.ro, unde nu am oprit activitatea. Și pe www.oanatache.ro apuc să scriu, ceea ce înseamnă că într-un fel am găsit un echilibru.”, a mărturisit Oana Tache pentru sursa citată.