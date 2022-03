O jurnalistă din Ucraina ar fi fost răpită de armata rusă: „Este ținută captivă”

Situația se complică în Ucraina! Deja este a 24-a zi de în care trupele rusești bombardează orașele ucrainene. Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat că țara a pierdut accesul la Marea Azov, iar o bază militară a fost distrusă în totalitate la Nikolaev, în sudul Ucrainei. Militarii ruși nu țin cont de nimic și atacă tot în calea lor. Guvernul din Ucraina a declarat, sâmbătă (19 martie), că o jurnalistă ucraineană a fost răpită de armata rusă.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut un nou apel către Moscova, prin care i-a cerut lui Vladimir Putin să accepte să discute despre pace și securitate. În caz contrar, Rusia va suporta consecințe drastice pe viitor. Între timp, populația din Ucraina are de suferit. O jurnalistă ar fi ajuns în mâinile armatei rusești. Victoria Roschina, angajată a publicaţiei Hromadsk, a dispărut, încă de zilele trecute, la la Berdeansk, oraş port ocupat din regiunea Zaporojie.

În urmă cu o zi, site-ul la care lucra Victoria Roschina a anunțat pe Twitter că a pierdut legătura cu tânăra.

Nici în Rusia lucrurile nu stau tocmai bine! Pe 15 martie, o jurnalistă rusoaică a intrat în timpul știrilor live pentru a opri dezinformarea populației. Marina Ovsianikova a apărut cu o pancartă în spatele prezentatoarei, pe care era scris un mesaj anti-război. Aceasta i-a sfătuit pe cetățeni să nu creadă în propaganda rușilor și să lupte pentru oprirea războiului.

Aceasta a strigat „Opriți războiul”, în timp ce afișa pancarta pe care era scris: „Nu războiului. Opriți războiul! Nu credeți în propagandă. Aici sunteți mințiți”. Momentul apariției jurnalistei a devenit viral prin transmiterea filmulețului pe internet, mai mulți colegi identificând-o pe aceasta drept jurnalista Marina Ovsianikova, care era, de altfel, și producător al postului. Acum, ea riscă până la 15 ani de închisoare.

„Din păcate, timp de mai mulți ani, am lucrat la Channel One și am lucrat la propaganda Kremlinului. Îmi este foarte rușine de acest lucru în acest moment. Mi-e rușine că mi s-a permis să spun minciuni de pe ecranul televizorului. Mi-e rușine că am permis zombificarea poporului rus.

Am tăcut în 2014, când acest lucru abia începea. Nu am ieșit să protestăm când Kremlinul l-a otrăvit pe Navalny. Doar noi avem puterea de a opri toată această nebunie. Mergeți la proteste! Nu vă fie frică de nimic! Nu ne pot închide pe toți.”, a spus Marina ulterior.