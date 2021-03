O judecătoare infectată cu Covid-19, dezvăluiri cutremurătoare despre experiența din spital: „Vreau doar să vină un medic care să își asume că nu mor sub ochii copilului meu”

O judecătoare din București a povestit luni seară momentele trăite în spital după ce s-a infectat cu noul coronavirus. Din păcate, modul superficial în care sunt tratați pacienții descrie perfect situația actuală a sistemului medical din România.

În cursul serii de luni, judecătoarea Mădălina Afrăsinie a vorbit în cadrul emisiunii “Subiectiv”, de la Antena 3, despre faptul că într-un an de zile de la prima stare de urgență din România, sistemul sanitar este la fel de superficial și de neprăgătit în interacțiunea cu pacienții. Aceasta a povestit cum a fost invitată afară din spital, în ciuda faptului că avea toate simptomele de Covid-19, dar un test negativ.

Mădălina Afrăsinie a ajuns în atenția publicului după ce a povestit pe Facebook experiența dramatică trăită de ea și soțul său, după ce au fost nevoiți să fie tratați într-un spital din București. Scrisoarea sa a devenit virală, reprezentând un rezumat realist a ceea ce a însemnat pentru România un an de pandemie.

După un an suntem la fel. „Ne închid” pentru că este cea mai simplă metodă când habar nu au ce să facă. Nu a dat rezultate anul trecut, nu va avea efect nici anul acesta. Și totul ca să continuam să ne înstrăinam, să ne insultam și să ne împărțim în vaccinați „și teroriști”. Un alt an în care nu vom fi noi.” a fost mesajul scris de judecătoare pe Facebook.

“După un an de la debutul „plandemiei” știm că…nu știm nimic! Am renunțat la drepturi, am acceptat să purtăm cârpe pe gură și nas, ne-am îmbolnăvit, ne-am vaccinat, ne-am înstrăinat unii de ceilalți, ne-am canibalizat, ca să ce?

Mădălina Afrăsinie a povestit cu dezamăgire lipsa de interes a personalului față de pacienți. În primul rând, angajații de la Primiri Urgențe au încercat să o convingă să plece acasă, dat fiind faptul că se simțea rău, dar avea testul Covid negativ, atât ea, cât și soțul.

În al doilea rând, pacienta descrie nepăsarea cadrelor medicale de acolo, care nu au întrebat decât o singură dată în două zile dacă are nevoie de ceva. Din păcate, aceasta a fost arătată cu degetul, fiind considerate pacienta care nu vrea să plece acasă. Cu durere, judecătoarea a povestit că nu le-a cerut medicilor decât o confirmare a faptului că acasă nu va muri în fața copilului.

„Nepăsarea celor din jurul meu a fost cea mai grea, mă refer aici la cadrele medicale. În două zile doar o singură asistentă m-a întrebat dacă am nevoie de ceva. Aerul de superioritate pe care îl afișau în momentul în care treceau pe lângă noi. Am ajuns la UPU nu pentru că mi-era foarte bine acasă. Copilul a stat, minor fiind, opt zile singur în casă, cât timp am fost eu internată cu tatăl sau.

Când am ajuns acolo dilema lor existențială a fost de ce nu vreau eu să plec acasă să aștept rezultatul testului PCR. În condițiile în care veneam cu un test PCR negativ, deși aveam toate simptomele. Și eu și tatăl copilului și copilului. Și așa am fost prezentată, că fiind cea care refuză să plece din spital. Și am spus „nu refuz să plec din spital.

Vreau doar să vină un medic care să își asume că sunt ok și că nu mor sub ochii copilului meu. Eu am putut să reacționez, așa cum am reacționat. Însă erau oameni care erau ai nimănui acolo”, a povestit Mădălina Afrăsinie, potrivit sursei citate.