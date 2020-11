O jucătoare de bază a României are coronavirus! Ce se întâmplă cu participarea la Euro

Veste proastă pentru selecționerul naționalei de handbal feminin a României, Bogdan Burcea. Crina Pintea, una dintre cele mai importante jucătoare din lot, a fost testată pozitiv cu noul coronavirus. Va rata astfel participarea la Campionatul European de Handbal, care va avea loc în perioada 3-20 decembrie, în Danemarca.

Crina Pintea a fost în ultima perioadă alături de toate jucătoarele din lot, astfel că teama unei posibile infectări în masă este uriașă. În plus, golul pe care îl lasă jucătoarea de la CSM București este unul uriaș. Ar fi trebuit să fie titulară atât în faza ofensivă, cât și în defensivă. De asemenea, și cei doi masori ai naționalei, Claudiu Mărășteanu și Cristinel Gâgiu, au fost testați pozitiv. Și ei au intrat în contact cu toate jucătoarele.

România debutează joi la Euro 2020. Va înfrunta Germania, de la ora 18:00, la Kolding

„Virusul trăieşte lângă noi, nu ştim pe care ne atinge, pot să mă dau exemplu şi pe mine, care oricât m-am protejat, uneori exagerat, tot l-am luat. Îmi pare foarte rău pentru Crina Pintea, care pe lângă că e o jucătoare uriaşă pentru clubul nostru şi pentru România, pierde această şansă extraordinară la europene.

Aşteptăm să se refacă cât mai repede, mai ales că noi, la CSM, am pus acces pe grija faţă de tot lotul. Am făcut cam 800 de teste până acum la club, câte două, trei pe săptămână şi nu e tocmai ieftin. Am făcut achiziţie publică pentru circa 1.000 de teste, dintre care am făcut 800, iar la 3-400 de lei per test, calculaţi cât ne costă din bani neprevăzuţi în buget”, a explicat Gabriela Szabo, directorul celor de la CSM București.

România face parte din grupa D la Campionatul European, alături de Norvegia, Germania și Polonia. Primul meci al „tricolorelor” va avea loc la Kolding, joi, 3 decembrie, de la ora 18:00, contra Germaniei. Urmează Polonia, sâmbătă, 5 decembrie, de la ora 16:00, și Norvegia, luni, 7 decembrie, de la 20:30.

Primele 3 din grupă merg mai departe, în faza principală a grupelor. În care se păstrează rezultatele contra celorlalte două colege din prima fază a grupelor. Apoi, din grupa principală, de șase echipe, două merg mai departe în semifinale.