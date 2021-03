O îndrăgită autoare din România are nevoie disperată de ajutor: „Încă mai sper că va veni ziua în care voi păşi din nou”

Autoarea cărții „Suflet de porțelan” are nevoie de ajutorul oamenilor. De șase ani, trăiește într-un scaun cu rotile. Pentru a se recupera, este necesară o sumă de bani cu mult peste puterea financiară a ei, dar și a familiei sale.

Andreea Lichi, o tânără de 20 de ani din Bacău, își trăiește viața de aproape șase ani într-un scaun cu rotile, după un accident rutier. Tânăra a scris o carte de succes despre viața ei. Chiar și după tot acest timp, nu a renunțat la gândul că va putea merge din nou. A scris prima ei carte, „Suflet de porțelan”, în care povestește experiența prin care a trecut. Pentru a se face mai bine, Andreea a început un program de recuperare la o clinică din Tg. Mureș. Cu toate acestea, costurile sunt foarte mari. Tânăra a cerut ajutorul nostru într-o postare pe Facebook.

A fi puternic înseamnă inclusiv a cere ajutorul atunci când ai nevoie de el. Înseamnă şi să încerci toate oportunităţile care se ivesc, să faci tot posibilul, chiar dacă te loveşti şi de încercări tardive. Deşi au trecut aproape 7 ani de la accidentul rutier care m-a făcut dependentă de un obiect, de un scaun cu rotile, eu încă mai sper că va veni ziua (cândva, oricât de departe ar fi) în care voi păşi din nou. De-a lungul acestor ani, am făcut tot ce am putut, atât eu, cât şi părinţii mei, pentru ca şansele de recuperare să fie mai mari. Orice noutate auzeam o încercam, asta până când am observat că progresele refuzau să mai apară, nu neapărat pentru că nu ar fi fost posibile, ci pentru că uneori e mai uşor să găseşti motivele pentru care ceva nu se poate realiza decât să încerci să cauţi motivele pentru care să reuşeşti să realizezi acel ceva. Şi atunci m-am oprit şi mi-am îndreptat toată energia către alte activităţi. Doar că ceva îmi spunea că ar trebui să mai încerc, să caut şi alte soluţii.