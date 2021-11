O ieșeancă de 21 de ani, cea mai frumoasa campioană mondială la Qwan Ki Do. Cum arată aceasta

Miruna Grigoraș are 21 de ani și este din municipiul Pașcani, iar anul acesta a urcat pe podium la campionatul mondial de Qwan Ki Do. A început să practice arte marțiale de la 6 ani. De atunci și până în prezent a reușit să obțină multiple premii.

Miruna a reușit să aducă aurul mondial acasă, devenind campioană la arte marțiale la doar 21 de ani. A început să practice Qwan Ki Do de la vârsta de 6 ani, iar în 2011 a obținut primul titlu de vicecampioană națională la categoria sa. De atunci a obținut premii la fiecare competiție.

„Eu de loc sunt din Pașcani și nu aveam foarte multe activități pentru copii, activități de dezvoltare personală când eram mai mică. Aveai două opțiuni, era foarte clar: voiai să faci dans sportiv sau Qwan Ki Do! Am ales să fac Qwan Ki Do în detrimentul dansului sportiv pentru că, de mică, am fost o fire mai rebelă, am avut o personalitate puternică și nici nu aveam înclinații spre dans. Cumva, tata mi-a croit acest drum, pentru că și el a fost practicant de Qwan Ki Do.