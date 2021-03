O fostă campioană a ajuns om al străzii. Ce s-a întâmplat din cauza pensiei este inimaginabil

Nu ar fi nici prima, nici ultima dată când aflăm despre mari sportivi uitați și dați la o parte. Un astfel de caz există în Marea Britanie, unde o fostă campioană olimpică la înot a ajuns în stradă. Din cauza unui sistem căruia nu-i prea pasă de oameni, Laranie McHendrie Decaire a ajuns în stradă și fără pensie.

Laranie McHendrie Decaire, campioana olimpică fără pensie

Fostă reprezentată a lotului olimpic britanic la înot, Laranie McHendrie Decaire este acum fără adăpost. Femeia trăiește într-un cimitir pentru că nu își poate accesa pensia. Laraine McHendrie Decarie, în vârstă de 64 de ani, este fără adăpost de patru ani și trăiește pe o bucată de carton în afara unei biserici din Londra, după ce și-a pierdut toate finanțele.

Fosta componentă a lotului olimpic spune că a plătit o pensie de la 14 ani, dar a rămas săracă după ce și-a pierdut toate finanțele. Laraine a reprezentat Marea Britanie și Canada în competițiile de înot din întreaga lume în anii 1980.

A studiat la prestigioasa Universitate McGill din Montreal, Canada, precum și la o universitate din Londra. Înotătoarea a lucrat și ca asistentă socială și bonă, dar viața ei a fost dată peste cap după ce s-a retras la sfârșitul anilor ’90.

De pe culmile gloriei în stradă

Oamenii care trec pe stradă, pe lâgă ea, habar nu au de cine a fost. Laranie McHendrie Decaire și-a pierdut apartamentul și bunurile. A vizitat în fiecare zi centrul de muncă timp de o lună pentru a dovedi că locuiește în Londra. Și toate astea înainte de a primi beneficii.

Lui Laraine i s-a spus că va trebui să ramburseze toate plățile de asistență socială atunci când a început să primească pensia. Femeia nu s-a calificat pentru locuințe sociale sau ajutor. Motivația afost că nu ar fi avut anterior probleme de sănătate mintală sau copii sub 16 ani. Laraine „a trăitfără absolut niciun fel de bani” în ultimii patru ani.

De cele mai multe or primea mâncare de la voluntarii care ăi mai ajutau pe cei aflați pe străzi. Înotătoarea este un artist îndrăgostit și face cadouri croșetate pentru voluntarii de caritate Under One Sky, care au ajutat-o în timpul iernii.

Dar acum Laranie McHendrie Decaire suferă de artrită și se străduiește să transforme arta așa cum o făcea în ceva util. Voluntarul Vicci McGarrigle a declarat că condițiile de viață ale lui Laraine sunt „un loc periculos și dificil de supraviețuit”.

”Laranie McHendrie Decaire s-a născut în Marea Britanie. A lucrat toată viața ajutând oamenii și plătind două pensii. Acum străzile din Londra sunt tot ce poate numi acasă. A fost un loc periculos și dificil pentru ea să supraviețuiască. Nu se plânge niciodată. Nu bea sau abuzează de substanțe. Nici măcar nu înjură, iar credința ei a menținut-o puternică, dar o femeie de vârsta ei nu ar trebui să fie pe stradă. Din păcate, patria ei a dezamăgit-o și sistemul a eșuat pentru Laraine și pentru mulți ca ea.”

Cu ajutorul unei pagini de strângere de fonduri de caritate, Laraine locuiește acum într-un hotel până când își poate obține propria locuință închiriată.