O femeie din Iași susține că a rămas însărcinată după mai multe ore de rugăciune la moaștele Sfintei Parascheva

„Suntem din satul Căciulești, județul Ialomița. Sunt aproape 340 de kilometri pe care îi parcurgem până la Iași, pentru a ne ruga la sfântă. Venim aici de aproximtiv 17 – 18 ani. Ca toată lumea, ne rugăm în special pentru sănătate și s-a simițit o schimbare în viața noastră. De fiecare dată când ne întorceam de la pelerinaj, toate lucrurile din viața noastră luau o întorsătură bună. Merită să vii măcar o dată pe an. Noi am stat și câte 27 de ore la rând, și 19, și 17. Am stat la coadă de la 10:00 ziua și am ajuns la raclă a doua zi la 06:00, dar am stat așa în frig și Sfânta ne-a dat mereu putere și am rezistat, și vom rezista mereu”, a declarat Gheorghe Ciriblan, 66 de ani, pelerin din județul Ialomița.