O femeie din Cluj, înjurată şi ameninţată după un gest de bun simţ. Ce i-a putut spune un bărbat, după ce l-a rugat să îşi mute maşina

O femeie a dat dovadă de bun simț, însă a primit o răsplată la care nu se aștepta. Deși a vrut să evite cearta și să provoace probleme nimănui, tot ea a ieșit în dezavantaj. Ce a pățit o doamnă din Cluj, care a ajuns să fie înjurată și amenințată de către un bărbat.

O situație tensionată a izbucnit în Cluj, după ce o femeie a relatat că a fost amenințată de un șofer agresiv, după ce l-a rugat să-și mute mașina parcată în fața unei stații de încărcare pentru vehicule electrice. Incidentul a stârnit o dezbatere pe rețelele de socializare cu privire la comportamentul agresiv al unor șoferi și la nevoia de respect reciproc în spațiile publice.

Femeia, care a dorit să își încarce mașina la stația de încărcare, a fost împiedicată de prezența unui autoturism parcat acolo, care nu era electric. În încercarea de a soluționa problema, ea l-a abordat pe șofer și i-a cerut politicos să-și mute mașina. Însă reacția șoferului a fost una agresivă și amenințătoare.

Reacția ei nu s-a oprit aici, ci a continuat cu o avertizare pentru alți participanți la trafic. Ea a subliniat că este important să fie evitați astfel de șoferi, pentru a preveni situații de agresivitate în trafic. Femeia crede că nici acasă, cu familia, nu are un comportament mai bun, dacă pe străini îi tratează în acest fel, fără ca aceștia să îi fi greșit cumva.

Să mă scutiți de hate-ul de prost gust, domnul probabil se comporta identic și la casa de marcat de la supermarket sau mai rău, în familie. Asadar am scris să vă feriți de el să nu vă mute șasiul dacă vede că sunteți femeie”, a scris clujeanca pe o rețea de socializare.

„Urma să îmi încarc mașina dar din pacate nu am reușit. L-am apelat, am vorbit frumos să își mute mașina. Atenție cu acest domn, e agresiv. Mi-a zis: «Pentru asta m-ai ridicat de la masă? Ai grija că-ți dau și o flegmă», sunt curioasă dacă așa a fost învățat de acasă sau în timp și-a schimbat vocabularul.

Femeia a mărturisit că a preferat să plece de la fața locului, decât să îl provoace și mai tare pe bărbat, care ar fi putut să o lovească. Acesta și-a ieșit din minți fără motiv, când șoferița doar i-a cerut să mute mașina. Nu a vrut să anunțe poliția, care l-ar fi putut amenda, însă acesta tot a fost deranjat.

Clujeanca se gândește că situația ar fi putut fi și mai gravă dacă îl contrazicea pe bărbat sau avea ceva de obiectat. Acesta nu a înțeles intenția ei și chiar a ținut să facă în contra acesteia. Când ea a plecat de la stația de încărcare, a mutat și el mașina, făcând un alt gest sfidător.

„Am plecat de frică, că asta e realitatea, nu stau să mă bată unu’ de pe stradă. Majoritatea femeilor asta ar fi făcut. Când am dat sa plec am văzut că dădea cu spatele, dacă venea Poliția ce făcea? Nimic. Probabil pe viitor direct sun la Politie în loc să sun frumos omul, că așa mai repede îmi iau o palmă decât să-și mute mașina”, am mai adăugat femeia.