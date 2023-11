O femeie a mers 3 ore cu trenul pentru a se întâlni cu un bărbat. Ce a urmat la doar 5 minute de când s-au văzut

Platforma de dating online, Tinder, devine un loc din ce în ce mai popular pentru a lega conexiuni în viața reală, dar experiențele utilizatorilor sunt diverse și aduc în prim-plan atât momente de bucurie, cât și provocări sau adevărate traume. Unul dintre aceste numeroase exemple este cel al unei tinere, care a cunoscut un băiat pe Tinder, el fiind motivul pentru care femeia a călătorit cu trenul timp de trei ore. Ce experiență a trăit Jade, de fapt?

O dată cu evoluția tehnologiei și cu schimbările privind interacțiunile sociale, întâlnirile de pe platformele de dating online, precum Tinder, devin tot mai comune, devenind o modalitate populară de a face cunoștință cu potențiali parteneri într-o eră digitală.

Cu toate acestea, experiențele utilizatorilor variază de la povești de dragoste de succes la întâlniri care aduc provocări neașteptate, inclusive surprize neplăcute.

Mulți utilizatori Tinder au împărtășit de-a lungul timpului povești de succes, astfel că, întâlnirile online au evoluat în relații autentice și durabile.

Cupluri care s-au cunoscut inițial pe Tinder împărtășesc acum momente memorabile de la prima întâlnire până la etapele ulterioare ale relației, subliniind că această modalitate de a întâlni oameni a adus bucurie și împlinire în viețile lor.

Cu toate acestea, experiențele pozitive sunt adesea umbrite de cele negative, astfel că dezavantajele mediului online își pun amprenta. Astfel, unii utilizatori se confruntă cu discrepanțe între prezentarea online și realitatea întâlnirii în persoană, în timp ce alții au povestit dificultățile în a găsi parteneri cu intenții serioase, dat fiind caracterul divers al aplicației și variabilitatea intențiilor utilizatorilor.

CITEȘTE ȘI: Tinder te ajută să verifici persoana cu care vorbești: ce opțiune îți oferă, acum, aplicația de dating

O întâlnire care a avut loc într-un oraș din Marea Britanie a devenit virală pe internet, după ce protagonista a făcut publică experiența sa neplăcută. Jade Savage a povestit pe rețelele sociale că a cheltuit 93 de lire sterline pentru o călătorie de 3 ore cu trenul, din dorința de a se revedea cu un bărbat de pe Tinder. Având în vedere drumul parcurs până la acesta, tânăra se aștepta la o întâlnire plăcută, nici gând la o grosolănie din partea individului.

Cu toate acestea, în momentul revederii, bărbatul a făcut un comentariu jignitor cu privire la greutatea ei, afirmând că „a pus ceva pe ea”, de când s-au văzut ultima oară. După doar cinci minute de la întâlnire, în timp ce se afla în mașina lui, Jade a fost lăsată în gară, fără explicații sau scuze.

CITEȘTE ȘI: Miniseria sud-americană de pe Netflix care te învață să fii mai atent cu cine vorbești pe Tinder

„Vorbeam cu el la telefon când am ajuns la gară, așteptând ca el să mă ia. Când m-a văzut, a spus: «La naiba, te-ai îngrășat, nu-i așa? Iar eu am răspuns: «Nu, nu poți să zici asta!» Era evident că el voia să anuleze întâlnirea, dar eu tot speram că putem să ne simțim bine, așa că am intrat în mașina lui“, a povestit Jade Savage.