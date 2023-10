O femeie a fost oprită de Poliție și nu a putut prezenta inițial asigurarea RCA. Cum a scăpat de amenda de 870 de lei

O șoferiță a fost oprită în trafic și s-a ales cu o amendă în valoare de 870 de lei, dar de care a reușit să scape. Cum a scăpat femeia de sancțiune? Polițiștii constatatori au fost chemați în fața instanței pentru a motiva fapta comisă de șoferiță.

O șoferiță s-a ales cu o amendă de 870 de lei după ce nu a putut prezenta „în prima vedere” poliția de asigurare obligatorie auto. Polițiștii s-au grăbit să o amendeze și nu au avut răbdare să aștepte ca șoferița să prezinte polița RCA. Femeia a luat atitudine și a contestat amenda.

„În urma căutării poliţei RCA în torpedoul maşinii, am găsit-o şi am prezentat-o, dar agentul deja încheiase procesul-verbal de contravenţie pe care nu a binevoit să îl anuleze, drept pentru care am refuzat semnarea acestuia. Am solicitat anularea procesului-verbal menționat pentru inexistența faptei”, a susținut Veronica S. în acțiunea înaintată la Judecătoria Blaj.