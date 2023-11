O familie a fost obligată să-și deconecteze copilul de la aparatele care-l țineau în viață: ‘Diavolul a fost în sala de judecată’

O poveste sfâșietoare, o luptă pe viață și pe moarte pentru supraviețuire purtată cu un sistem uriaș și puternic, un deznodământ dureros. O familie a fost obligată să-și deconecteze copilul de la aparatele care-l țineau în viață. Copleșit de durere, tatăl fetiței a vorbit despre atmosfera din sala de judecată în ziua în care s-a hotărât că micuța nu va mai primi tratament.

Venirea pe lume a unui copil este printre cele mai frumoase momente din viață. Când bebelușul este diagnosticat cu o afecțiune rară, ce îi pune în pericol viața, pentru părinți începe o luptă până la ultimele puteri. În cazul unei familii din Marea Britanie, această luptă a avut un deznodământ dureros, soarta micuței lor fiind decisă într-o sală de judecată.

Indi Gregory avea doar opt luni când și-a dat ultima suflare, după ce părinții ei au fost obligați să o deconecteze de la aparatele care o țineu în viață. Decizia nu a aparținut familiei, ci sistemului juridic din Marea Britanie.

Cu puțin timp înainte de decesul fiicei sale, tatăl și mama ei au decis ca fetița lor să fie botezată. Dean Gregory a mărturisit că nu este un om religios și că el nu este botezat, însă a fost convins să facă acest lucru pentru copilul său, convins că divinitatea, de fapt, există.

Bărbatul a dezvăluit și cum a ajuns să realizeze acest lucru. Într-un interviu oferit celor de la New Daily Compass, el a povestit că a simțit prezența diavolului în sala de judecată, în ziua în care soarta lui Indi a fost decisă.

„Nu sunt religios și nu sunt botezat. Dar când am fost în instanță, am simțit că am fost târât în ​​iad.

M-am gândit, dacă iadul există, atunci și raiul trebuie să existe. Era ca și cum diavolul ar fi fost acolo. M-am gândit că dacă există un diavol, atunci Dumnezeu trebuie să existe și el”, a declarat Dean Gregory.