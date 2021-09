O familie a ajuns la spital după ce a mâncat șnițele la un restaurant: ‘Copilul meu avea gura strâmbă, nu se ținea pe picioare’

O familie de români a trăit un coșmar, după ce a mâncat șnițele la un celebru restaurant. Doi dintre membrii familiei au ajuns în stare gravă la spital, cu toxiinfecție alimentară. Dezvăluirile sunt șocante! Mare atenție unde luați masa în oraș. Riscați să pățiți la fel!

Aflată în vizită la Iași, o familie din Pașcani a mers să mănânce la un celebru restaurant din municipiu, unde patroni sunt Liliana și Constantin Gugeanu. După ce și-au comandat șnițele, au început problemele. Copilul de cinci ani și mama lui au ajuns în stare gravă la spital, cu toxiinfecție alimentară.

Familia a poftit la șnițele și ficăței, de altfel, niște feluri de mâncare foarte delicioase. Însă pentru Cristinel Grumăzescu, în vârstă de 50 de ani, și familia acestuia, masa în oraș le-a provocat mari probleme de sănătate. Copilul de cinci ani și mama lui au ajuns la spital. Totul s-a petrecut pe data de 5 septembrie.

“S-a întâmplat pe la orele prânzului, era într-o duminică. Împreună cu soția și băiatul meu de 5 ani, am plecat de la Pașcani până la Carrefour, mai precis la Decathlon. După ce am făcut cumpărăturile, ne-am oprit la «Ospățul Zeilor». Am cumpărat orez, șnițele de pui, ficăței de pui, cartofi copți și salate. După ce am achitat, ne-am îndreptat spre casă. După aproximativ o oră, soția mea a început să se simtă rău, s-a umflat la burtă, nu putea să vomite. Toată noaptea s-a chinuit, a avut diaree. A doua zi, luni dimineață, am început să mă simt eu rău. Am avut frisoane și mă simțeam foarte rău”, a dezvăluit Cristinel Grumăzescu, în vârstă de 50 de ani.