O elevă din Vaslui a fost bătută de tatăl unei colege chiar în timpul orelor. Profesoara era de față

Caz șocant petrecut în Vaslui! O elevă a fost bătută de tatăl unei colege chiar în fața profesoarei sale. Victima, în vârstă de 14 ani, a primit o corecție „ca la carte” în timpul orelor de curs, sub privirile îngrozite ale colegilor săi.

O elevă din Vaslui, în vârstă de 14 ani, a fost bătută în fața colegilor și a profesoarei sale. Tatăl unei colege a intrat val-vârtej în clasă și s-a dus țintă la eleva de 14 ani. Atunci a tras-o de păr și a amenințat-o că va da cu mașina peste ea, dacă se mai apropie de fiica sa. Profesoara i-a cerut acestuia să se liniștească și să părăsească incinta, însă vorbele bune și calme nu l-au oprit. La momentul actual, o anchetă este în desfălurare la o istituția de învățământ în cauză.

Primele informații ale polițiștilor arată că o ceartă dintre cele două minore ar fi adus la scandalul imens și la vătămarea elevei. Adolescenta i-a făcut o glumă fiicei bărbatului furios și i-a turnat apă pe scaun. Fata și-a chemat în ajutor tatăl pentru a o răzbuna. După agresiune, familia victimei a făcut plângere la poliție pentru a i se face dreptate. Bărbatul în vârstă de 38 de ani s-a ales cu dosar penal pentru lovire și alte violențe și amenințare. Ironia face ca soția agresorului să fie chiar diriginta celor două fete.

„Am fost agresată de tatăl colegei pentru că am avut un conflict cu fiica lui care a degenerat. Totul a pornit de la faptul că am fost acuzată că aş fi bârfit-o pe ea chiar dacã nimic nu este adevărat. A vorbit apoi urât de mine, m-am enervat şi am avut o discuţie aprinsă cu ea. Vineri, în timpul orei de biologie, cu profesoara în clasă, a venit cu bunica ei. Aceasta a început să ţipe la mine că mă lasă fără păr în cap. Am tăcut din gură şi am crezut că totul se va sfârşi dar nu a fost aşa. A venit tatăl ei la mine, nervos, şi m-a luat de păr şi m-a ameninţat că mă va călca cu maşina. Profesoara de biologie i-a cerut să se calmeze şi să iasă afară”

Delia, fata bătută