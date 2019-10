Bătaie acasă la Gigi Becali, cu puțin timp înainte de nunta Teodorei. Patronul FCSB aproape să nu mai ajungă la marele eveniment

Mare nuntă, mare tărăboi! Nunta Teodorei se aștepta să fie un eveniment presărat cu de toate, dar mai puțin cu o altercație în toată regula în care să joace și socrul mic un rol important. Ce s-a întâmplat cu puțin timp înainte ca Gigi să se bucure de nunta fiicei sale?

Azi, înainte de marele eveniment din familia Becali, a ieșit o bătaie în toată regula în fața casei latifundiarului. Un individ a forțat intrarea în curtea vilei din Pipera a afaceristului. La fața locului au intervenit imediat polițiști și jandarmi. Tocmai când Becali se pregătea sufletește să asiste la cununia religioasă a fiicei sale și să încingă mai apoi ringul de dans…a intervenit ceva. Un bărbat a încercat să pătrundă în vila sa, conform România TV. Acesta a coborât dintr-un vehicul și și-a încercat norocul. Individul a lovit numeroși trecători, mai apoi l-a agresat pe portar. Alături de el se mai afla o femeie.

„Bine că nu am ieșit. Vărul meu a ieșit, eu nu am ieșit că dacă ieșeam mă aresta și nu mai eram la nunta fetei mele. Cred că e un om bolnav. Problema e a României. Oamenii din ăștia nu ar trebui să aibă voie pe stradă. Nu am mai avut niciodată astfel de incidente. Am pază 24 de ore din 24, am camere. Imediat dacă e ceva mai periculos imediat vin mașinile de la BGS”

Gigi Becali