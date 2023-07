O elevă a fost obligată să dea BAC-ul desculță. Gestul profesorilor a fost incredibil, ce scria pe pantofii ei

Chiar dacă nu mai există obligativitatea uniformelor la examenele de Bacalaureat, ca pe vremuri, cu toate astea există anumite reguli de conduită pentru candidați la intrarea în sălile de examinare. Este și situația întâlnită ieri, la primul examen, la proba scrisă la Limba și Literatura Română, situație în care o elevă a fost obligată să dea BAC-ul desculță. Deși gestul profesorilor a fost incredibil, justificarea a fost ce scria pe pantofii ei, deși măsura s-a dovedit a fi una abuzivă.

De ce a fost o elevă a fost obligată să dea BAC-ul desculță

Așa cum spuneam în introducere, la intrarea în sala de examinare, există un cod al bunelor practici, care specifică modul în care candidații, fie fete, fie băieți, trebuie să se prezinte. Obligativitatea candidaților este de a se îmbrăca decent, nu cu fuste extrem de scurte, sau în pantaloni scurți și în șlapi. Deși nimeni nu mai este obligat să poarte celebra uniformă școlară, acest aspect estetic ține, totuși, de bunul simț.

Se pare că nu a fost cazul uneie eleve, candidata la exmanele de BAC de anul acesta. În cursul dimineții de ieri au început examenele din sesiunea de vară a Bacalaureatului, iar eleva în cauză, absolventă a Colegiului Națonal ”Gheorghe Șincai”.

Conform relatărilor, candidata s-a prezentat la examenul la Limba și Literatura Română, proba scrisă, îmbrăcată decent, numai că problema nu ar fi fost vestimentația, ci adidașii cu care tânăra era încălțată, fiind obligată fie să-i dea jos, fie să părăsească sala de examinare, deși măsura s-a dovedit ulterior a fi una abuzivă.

Gestul profesorilor din comisia de supraveghere a fost incredibil

Tânăra a mers încălțată cu o pereche de adidași care aveau pe o etichetă, un înscris în limba engleză, ”Defining the grey area between black and white as the color Off-White” (Definim zona gri dintre negru și alb drept culoarea Off-White).

Textul respectiv nu avea nicio conotație deranjantă și nici nu prezenta un pericol imediat pentru buna desfășurare a examenului. Cu toatea astea, gestul profesorilor a fost incredibil, dar nu singular, conform relatărilor elevilor colegiului amintit.

Au fost abuzuri din partea profesorilor

Așa cum s-a relatat pe rețelele de socializare, profesorii din comisiile de examinare, poate din exces de zel, au anulat aproape toate lucrările candidaților, motivul fiind, fie scrierea greșită a titlului (exe: examenul de Bacalaureat), fie că ar fi rezolvat subiectele pe prima pagină, deși metodologia nu precizează această interdicție.

Conform relatărilor, comisiile de supraveghere le-ar fi anulat lucrările după o oră de la startul examinării, fără a le mai acorda, ulterior, timp în plus pentru a rezolva exercițiile. De cealaltă parte, ministrul Educației Ligia Deca, după semnalarea acestor abuzuri, declara că a fost demarată o anchetă în vederea soluționării și constatării abuzurilor făcute de profesorii din comisii la Colegiul Națonal ”Gheorghe Șincai”.