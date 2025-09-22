Ultima oră
Imaginea cu Elena Udrea care a emoţionat internetul. Fotografia a fost făcută la câteva zile de la naşterea Evei: „Să nu-i mai laşi singuri"
22 sept. 2025 | 11:58
de Violeta Badea

Monden
O cunoscută prezentatoare TV a murit la doar câteva momente de la postarea unei imagini pe Instagram. Celebritatea din Mexic avea doar 43 de ani
Debora Estrella. Sursa foto: Instagram

Tragedie în lumea televiziunii mexicane: prezentatoarea Debora Estrella și pilotul Bryan Ballesteros și-au pierdut viața într-un accident aviatic, la scurt timp după ce vedeta a postat pe Instagram o fotografie în care se pregătea să învețe să piloteze. Incidentul a zguduit comunitatea din Monterrey și întreaga țară.

O prezentatoare TV celebră a decedat la câteva momente după ce a postat o fotografie pe Instagram

Debora Estrella, în vârstă de 43 de ani, și pilotul Bryan Ballesteros au murit când avionul ușor cu care vedeta învăța să piloteze s-a prăbușit la sol. Tragedia a avut loc într-o zonă industrială din orașul Garcia, în nord-estul statului Nuevo Leon.

Înainte de accident, moderatoarea postase pe Instagram o fotografie cu avionul Cessna cu două locuri, adăugând mesajul: ”Ghici ce”. Imagini de pe rețelele de socializare arată avionul mic scăpând de sub control și prăbușindu-se, scenă care a lăsat internauții șocați și întristați.

Cine a fost Debora Estrella

Débora Estrella lucra pentru Multimedia, iar compania i-a adus un omagiu într-o postare pe Instagram: ”La MULTIMEDIA suntem șocați și ne pare profund rău pentru pierderea colegei noastre.

Deborah Estrella, în vârstă de 43 de ani, avea emisiunea Morning Telediario din Monterrey din anul 2018; de asemenea, a preluat spații în știrile de la Milenio Television și a difuzat emisiunea Mexico City Telediario, prin intermediul Canalului 6, în weekenduri.”

Cariera ei a fost marcată de profesionalism și pasiune pentru jurnalism, iar pierderea sa reprezintă un șoc pentru întreaga comunitate media din Mexic.

Vezi și Doliu în lumea televiziunii! Ananda Lewis, fosta vedetă MTV, a murit la doar 52 de ani. Cauza decesului!

Reacții emoționante pe rețelele de socializare după tragedie

Tragedia a generat o reacție emoționantă pe rețelele de socializare, unde colegii, fanii și apropiații și-au exprimat tristețea și condoleanțele. Imaginea postată de Debora Estrella cu câteva momente înainte de accident a adus un sentiment tulburător și a subliniat fragilitatea vieții.

Mulți internauți au subliniat cât de imprevizibilă poate fi viața și cât de important este să apreciem fiecare clipă. Pierderea ei a devenit un moment de reflecție asupra pasiunilor și riscurilor asumate, în special în activități precum pilotajul.

Accidentul din Garcia rămâne sub ancheta autorităților pentru a stabili circumstanțele exacte și cauzele prăbușirii, însă impactul emoțional al tragediei este deja resimțit în întreaga Mexic.

Debora Estrella va fi amintită pentru energia și profesionalismul său în televiziune, iar fotografia postată pe Instagram înainte de accident a devenit un simbol trist al unei cariere și vieți prea scurte.

Vezi și A murit Delia Budeanu, cea mai cunoscută prezentatoare TV din România. Fosta crainică TVR avea 78 de ani!

