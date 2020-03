O clinică din Timișoara anunță că are deja vaccinul și încep testele. Anunțul zilei

Veste extraordinară din Timișoara: Centrul de Cercetare Oncogen a început testele pentru un vaccin anticoronavirus. Testul nu a intrat încă în faza de validare științifică. Profesorul Virgil Păunescu, coordonatorul echipei de cercetare, spune că, dacă totul merge bine, în câteva luni intră în producție.

Vaccinul e deja sintetizat și e gata să înceapă primele teste. Acesta folosește tehnologie de sintetizare a unor proteine virale. Potrivit lui Păunescu, testarea pe celule umane va dura o lună. Dacă sistemul imunitar se activează, adică dacă dezvoltă anticorpi, Oncogen va discuta cu ANM posibillitatea de a face teste pe oameni. Vaccinul nu se pretează testelor pe animale.

În prima fază se vor face teste pe 10 oameni. Echipa de cercetători condusă de Păunescu nu se așteaptă să existe efecte secundare. Faza a doua ar presupune testarea pe 50 – 100 de voluntari, iar în faza a treia – pe 100 – 1000 de voluntari.

”Azi am stat de vorbă cu 3 fonduri de investiții americane care ne-au întrebat în cât timp îl putem produce. Ne trebuie anumite standarde pentru producție. Problema e că fosta conducere a Spitalului Județean, de care centrul aparține, ne-a sabotat și instalațiile de producție nu merg. Am discutat zilele acestea cu vicepremierul Raluca Turcan, avem nevoie de circa 3 – 3,5 mil de euro pentru testarea și producția în faza 3. Am făcut o cerere alaltăieri către ministrul Sănătății”, a spus Păunescu.