O celebră artistă din România a fost jefuită de un hacker din Dublin. I-au spart cardul bancar și au lăsat-o fără mulți bani: ”Mi s-a zis că e fraudă”

O celebră artistă din România a fost jefuită de un hacker din Dublin, care a intrat cumva în posesia datelor ei bancare și a început să facă cumpărături pe bandă rulantă. Artista s-a prins imediat că ceva este în neregulă și a sunat la bancă.

Hackerii se pare că nu au odihnă. Caută mereu noi și noi metode de înbogățire pe spatele altora și de multe ori chiar reușesc. Una dintre victimele lor este și artista Bella Santiago, cunoscută în România.

Vedeta a trecut printr-o experiență foarte neplăcută, recent, când a început să primească mesaje pe telefon prin care era anunțată că tocmai ce a aprobat diferite plăți făcute online. Cântăreața a înțeles imediat că ceva nu este în neregulă, deoarece nu făcuse nicio plată online. A pus imediat mâna pe telefon și a sunat la bancă, unde a povestit tot ce se întâmplase.

Angajații băncii i-au spus ce se întâmplă

Angajații băncii au anunțat-o că tocmai ce a fost victima unei fraude. Cântăreața a făcut propriile investigațșii și a aflat că o persoană din Dublin a făcut cumva rost de datele sale bancare și a început să facă cumpărături pe banii ei. A fost la un pas să-și piardă chiar toți banii agonisiți în ultimele luni, dacă nu suna la bancă și nu bloca cardul respectiv.

„Înainte să plecăm din Deltă, m-am trezit cu ceva foarte urât. Cineva mi-a luat contul de la bancă și mi-a furat banii pentru care am muncit câteva luni. Nu a luat tot, pentru că m-am trezit și chiar îmi era ciudă de ce am primit mesajele acestea, pentru că nu am făcut nicio plată. Apoi am verificat conturile online și am văzut că cineva din Dublin ia bani din contul meu. Am sunat la bancă și mi-a zis că e fraudă", a declarat Bella Santiago, la Știrile Antena Stars.

Bella Santiago duce o viață frumoasă în România, atunci când nu este atacată de hackeri. Vedeta s-a căsătorit cu Nicolae Ionuț Grigore pe 26 mai 2023, când artista și partenerul ei de viață ei au strălucit în cea mai importantă zi din viața lor și le-au oferit invitaților mai multe surprize pe toată durata zilei și a serii. Petrecerea a fost una de pomină, la care au participat foarte multe vedete din România.