O cântăreață din România este distrusă de durere: ‘Am pierdut două sarcini’. Ce s-a întâmplat EXCLUSIV

Cristina Darha, blonda sexy care făcea furori, în anii 90, sub numele de scenă Uni-K, s-a mutat in America. Artista ne-a oferit un interviu, în exclusivitate pentru playtech.ro, în care ne-a povestit despre dramele trăite acolo, despre afaceri, dar și despre frumoasa ei familie.

Drama unei cântărețe din România: ‘Am pierdut două sarcini’

Cum este în America, în această perioadă?

Pandemia a fost o lecție de viață pentru mine, m-a făcut să vreau să trăiesc azi, că, vorba unui cântec, „mâine nu știu dacă-mi aparține”. În prima fază ne-am speriat, am făcut cumpărături de parcă era sfârșitul lumii, ne-am izolat în casă și vorbeam la telefon cu familia din România și cu prietenii de aici, ca să ne asigurăm că toată lumea e bine, sănătoasă. La scurt timp, pandemia ne-a mobilizat, deși nu aveam voie să plecăm din stat.

Împreună cu nașii noștri și cu niște prieteni apropiați am călătorit o lună prin toată America. Dacă nu venea pandemia, cu siguranță nu găseam timp pentru o așa vacanță… Și ăsta a fost doar începutul… Oamenii nu știu sau nu vor să fie constrânși, așa că eu și familia mea am fost în cele mai multe vacanțe în plină pandemie. Totul era schimbat, însă frica, panica sau cum vreți să îi zicem ne-a făcut să realizăm că ne putem bucura și de lucruri mărunte atâta vreme cât suntem sănătoși.

Cum a fost viața sa în pandemie?

Ați avut cazuri de coronavirus în familie?

Din fericire, am fost feriți de acest virus. Dar în jurul nostru am avut prieteni care au luat virusul și s-au vindecat. Sora mea cea mică și soțul ei au fost internați în spital la Cluj și au scăpat cu bine, slavă Domnului! Am trecut prin emoții cumplite… Știam că n-am cum să merg acasă și că n-am cum să îi ajut în niciun fel atât pe sora și pe cumnatul meu, cât și pe tata care a făcut o pneumonie gravă și a ajuns la spital suspect de COVID-19… În final, totul e bine când știi că toată lumea e sănătoasă!

Industria divertismentului se relansează. Vei reveni pe scenă?

Mulți cred că pandemia s-a terminat în SUA. Se poartă în continuare măști la magazine, restaurantele sunt deschise, dar nimeni nu mai păstrează nicio distanță. De curând, am fost la o nuntă cu 500 de persoane și am primit o grămadă de invitații la nunți și botezuri. Nu mai sunt știri despre zeci de mii de morți pe zi, care să sperie oamenii. Doamne ajută, să se termine, că sunt convinsă că toată lumea s-a săturat de toate regulile și de toată situația asta!

Când ajungi în țară?

În iulie, vreau să venim în România eu, soțul și băiatul nostru (sunt mamă adoptivă). Sper să se termine cu restricțiile, mi-e dor de familia și de prietenii mei, pe care nu i-am mai văzut de cinci ani.

Cum te-a cucerit soțul tău? Cum te-a convins să spui „Da!”?

Cred în Dumnezeu și doar El a făcut posibilă întâlnirea dintre mine și soțul meu. George mi-e și soț, și prieten, tată, uneori. Mi-am găsit jumătatea cum doar în filme credeam că există. Când povestesc despre cum ne-am cunoscut și cât de repede ne-am mutat împreună, pare ca din basme. A fost o conexiune foarte puternică din prima… Ne-am cunoscut la un eveniment. Eram în turneu în SUA și a venit spre mine foarte zâmbăreț, iar eu l-am întrebat „Bărbate, unde ai fost până acum?”.

Nu mă întrebați de ce am spus asta… Iar el mi-a răspuns: „Dar tu, femeie, unde ai fost?”. La o săptămână după aceea, a venit la Vegas, să ne întâlnim cu părinții lui, aflați în vizită în America. După trei luni, m-am mutat la Chicago. Știu, poate părea ciudat, dar mă rugam la Doamne Doamne să-mi dea un semn dacă nu e bărbatul potrivit pentru mine. Apoi, într-o discuție cu tatăl meu, care mereu a fost mai exigent, când i-am povestit că am cunoscut pe cineva, mi-a spus „Să fie într-un ceas bun!”. Era absurd, tata, care punea de obicei zeci de mii de întrebări, doar atâta a spus… De asta v-am spus că mi-am găsit jumătatea!

Despre viața de peste Ocean

Cum te-ai reinventat peste Ocean?

George mă susține în tot ceea ce fac, acasă mi-a amenajat un studio, cânt pentru el și pentru toți prietenii noștri. Am terminat un album în limba engleză, dar, din păcate, a trebuit să amân orice activitate muzicală din cauza unor evenimente neplăcute din viața mea… N-am spus public până acum: în 2019, am pierdut două sarcini și a fost extrem de dureros pentru noi. Dar nu ne pierdem speranța.

Toate greutățile sunt lecții, Dumnezeu ne dă resurse să mergem mai departe, are El planul lui! Din 2017, eu și soțul meu avem o firmă de transporturi, care de doi ani poartă numele de Uniktrans Inc, într-un fel sau altul să audă și americanii de Uni-K. Vom vedea ce ne rezervă viitorul, prioritatea mea e familia, ne dorim încă un copil. Acum avem un adolescent în toată firea, fiul nostru are deja 14 ani.

Care e cea mai frumoasă amintire din perioada în care erai solista Uni-K?

Etapa vieții mele din vremea Uni-K de România a fost una foarte frumoasă, mi-e dor de oamenii frumoși care veneau la evenimente și care mă susțineau la spectacole. Fără ei nu existam. Le mulțumesc frumos tuturor și le doresc numai bine!

Cum decurge o zi, din viața ta, în America?

Viața mea e una foarte frumoasă aici, în Chicago. La început, găseam puncte comune cu Bucureștiul. Nu mi-a fost greu să mă adaptez cu locul pentru că era timpul să merg mai departe, vorba melodiei mele „Plec, un nou început mă așteaptă…”. În toată perioada pandemiei am lucrat de acasă, recunosc că mult mai puțin, deoarece avem angajați care ne ajută foarte mult. În rest, în afară de vacanțe, m-am ocupat de casă. Îmi place să gătesc și am experimentat tot felul de rețete, mai nou sunt foarte pornită să am grijă de sănătatea mea. O fi din cauza vârstei?!

Cum se întreține?

Care sunt secretele frumuseții?

Am învățat tot felul de lucruri despre sucuri antioxidante, alimente sănătoase, mi-am făcut Spa-ul meu și acum mă bate gândul să studiez mai mult despre aparate noninvazive pentru modelare corporală, poate îmi deschid un Spa. Ne-am făcut și sală de sport în garaj, ne-am descurcat. N-am avut timp să mă plictisesc. În plus, de curte și de grădină m-am ocupat personal, sunt foarte fericită când văd florile plantate de mine că răsar an de an.

Mai păstrezi tradițiile românești și cetățenia română?

Faptul că trăiesc în America nu schimbă cu nimic obiceiurile românești, niciun român nu cred că uită că e de fapt român. Ținem tradițiile românești și am mai adoptat câteva de aici. Se țin spectacole românești, vin artiști din țară și suntem mereu cu sufletul la țara în care ne-am născut. Nu renunț la cetățenia română niciodată!

Ce proiecte muzicale mai ai?

Despre muzică voi vorbi toată viața sau, mai bine zis, voi cânta toată viața. Nu știu exact dacă voi mai face o carieră din muzică, dar cu siguranță voi cânta pentru că muzica e parte din mine. Voi lansa albumul muzical, probabil curând, și un nou videoclip. Iau lucrurile așa cum mi le oferă viața și mă bucur de ele. Să nu uităm să trăim, să mulțumim pentru ce avem și să ne ajute Dumnezeu să ne revedem cu bine! Sănătate tuturor!