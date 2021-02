O cântăreață cunoscută, noua actriță din Profu’. Va juca alături de fostul iubit

Jo a fost prezentă vineri la emisiunea ”Vorbește lumea”, de la Pro TV, unde a anunțat public noua ipostază în care a adus-o viața, cea de actriță. Cântăreața va juca în serialul ”Profu’” alături de Juno, fostul iubit. Filmările s-au încheiat anul trecut, iar curând urmează să întâmpine și audiența.

Jo, actriță în Profu’. Cântăreața va juca alături de fostul iubit

„Cred că mi se potrivește, cumva. Eu eram populară de mică și așa e și rolul. Eram și cu cei rebeli și cu cei care învățau bine. Cântam de mică și toată lumea era încântată din acest motiv. Am terminat filmările pentru asta anul trecut, fix înainte să înceapă nebunia asta”, a declarat ea la ”Vorbește lumea”.

S-au despărțit după doi ani de relație

Cuplul format din Jo și Juno erau de nedespărțit până în iulie 2020, când și-au spus adio. „Îmi doresc foarte mult ca dintr-un anumit punct al vieții mele să țin foarte privată viața mea personală. Am greșit că am făcut-o mai publică decât trebuia. O să am grijă de chestia asta, sunt foarte fericită, sunt foarte împlinită. Nu o să stresez niciodată oamenii cu poveștile mele mai puțin fericite, mă bucur că tt ce se întâmplă în viața mea e frumos”, declara atunci Jo pentru Antena Stars.

Juno a semnat coloana sonoră a serialului în care și joacă

Juno a lansat videoclipul piesei care este și coloană sonoră a serialului românesc ce a revenit din 2 ianuarie 2021 la Pro TV. Telespectatorii îl pot vedea interpretând personajul Nuni, unul dintre elevii ”problemă” din clasa de care se îngrijește Mișu, singurul profesor de chimie, fizică și sport din București. Melodia care se aude în fiecare sâmbătă în introducerea aventurilor din ”Profu” a fost compusă de Juno împreună cu Șerban Cazan și Vladimir Coman Popescu, în studiourile HaHaHa Production. Piesa este disponibilă pe Youtube cu un videoclip realizat cu imagini din serial.

„În primul rând, a fost o provocare pentru mine să fac o piesă pentru genericul unui serial. N-am mai făcut asta și recunosc că nu știam de unde să încep în studio. După care mi-au dat seama ce ar fi zis băiatul care eram în liceu. Piesa e mai mult vocea tinerilor din școli, care întâmpină probleme cu anumiți profesori ce nu înțeleg că, deși nu excelează în materia lor, poate anumiți elevi sunt pasionați de alte lucruri pentru care sunt făcuți.

Este o inspirație pentru mine acest serial, așa cum sunt toate experiențele intense pe care le trăiesc în ultimul timp și pe care încerc să le manifest prin muzica pe care o compun. Este o revelație pentru mine felul în care mă simt când joc, mai ales că nu mai făcusem niciodată asta până acum, este o bucurie mare munca zilnică alături de echipa serialului și o mare recunoștință că am ocazia să trăiesc această perioadă foarte cool și potrivită pentru mine și viitorul meu profesional”, a povestit artistul.