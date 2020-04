O cântăreață cunoscută a murit la doar 25 de ani. Ce a anunțat familia, imediat după moartea ei

Lumea artistică din America este din nou în doliu, după ce cântăreața de rap Chynna Rogers a murit la vârsta de 25 de ani. Familia sa se află în stare de șoc, după trecerea în neființă a tinerei. Încă nu se cunosc împrejurările în care aceasta și-a pierdut viața.

Cântăreața de rap Chynna Rogers a murit la doar 25 de ani

Anunțul care a înlăcrimat toți fanii artistei a fost făcut de managerul său, John Miller: ”În mod regretabil, pot confirma că Chynna a murit”, a spus acesta. Chynna Rogers avusese probleme de drogurile în trecut, dar a reușit să renunțe la dependență în urmă cu mai mult timp.

Chynna Rogers s-a lansat sub lumina reflectoarelor ca model. Avea doar 14 ani atunci când a semnat cu Ford Models. A fost o fată serioasă și muncitoare, care a descoperit însă că are și talent. Așa a devenit apropiată de rapperul A$AP Yams din trupa A$AP Mob.

În anul 2014, Chynna a lansat primele sale single-uri, Selfie și Glen Coco, prin intermediul A$AP Ant și casa de discuri DJ Nick Marino Gang, iar ele s-au viralizat pe YouTube. Rogers a lansat apoi EP-ul intitulat I’m Not Here în 2015, urmat de Ninety în 2016. De asemenea, a lansat Music 2 Die în 2017, inspirată de cineastul Alfred Hitchcock, urmată de I’m Not Here și This Isn’t Happening în 2018.

Chynna Rogers s-a lansat ca model

Cântăreața de rap a declarat într-un interviu din 2018 că a lansat albumul Ninety la trei luni de când a renunțat la droguri. Ultimul ei album a fost lansat în ianuarie și se intitulează In Case I Die First.

Lumea rappului a pierdut mai multe nume grele din valul de tineri talentați adorați de public. Rapper Pop Smoke a fost ucis la doar 20 de ani, după ce mai mulți indivizi au pătruns în locuința sa. Acesta a fost executat de atacatori, care încănu se știe dacă au intrat pentru a-l jefui sau pentru a-l ucide. Un alt tânăr rapper foarte talentat a murit la finele anului trecut. Juice Wrld s-a prăbușit și a murit pe aeroportul Midway din Chicago, la 21 de ani.