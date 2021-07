O bătrână din Iași, chinuită de noră din cauza moștenirii. Cum a păcălit-o ca să-i lase casa prin testament, în detrimentul nepoților

Un scandal monstru s-a iscat între noră și rude pentru casa și terenul unei bătrâne. Nora spune că a investit mulți bani și că ea merită moștenirea. Pe de cealaltă parte, nepoții bătrânei spun că i-au trimis bani bătrânei cât au fost plecați în străinătate.

Cazul s-a petrecut în județul Iași, comuna Erbiceni. Aici, Elena Rădeanu, în vârstă de 87 de ani, se află în centrul unui scandal pornit de rude. Miza este un teren de 2.000 de metri pătrați, o casă cu etaj și anexă. În urmă cu puțin timp, bătrână locuia cu fiul său, Petru Rădeanu, și concubina sa, Andreea Căldăraru.

Din păcate, în urmă cu trei luni, Petru a murit din cauza unor probleme cardiace, iar concubina rămâne singură cu femeia. Profitând de acest lucru, Andreea o urcă pe bătrână în mașină și o îndreaptă spre primul birou notarial, aici unde se întocmește în viteză un testament.

Cu toate ca bătrâna este analfabetă și are probleme grave de înțelegere, a semnat testamentul cu un simplu „R”. Documentele arătau că, după moartea bătrânei, imobilele urmau să fie deținute de Andreea. După ce a semnat contractul, a fost transportată din nou la domiciliul din comuna Erbiceni.

Despre moartea lui Petru au aflat întâmplător și nepoții Elenei Rădeanu. Lenuța Grigoriță, nepoata bătrânei, spune că a aflat de pe Facebook despre moartea unchiului. De asemenea, ea spune că sunt zece nepoți care sunt moștenitori și că nu înțelege cum de notarul a dat acest acord fără să întrebe și alte rude.

Ea a mai precizat și faptul că bătrâna a dat de înțeles că a semnat din frică, că se simțea amenințată. Bătrâna locuiește într-o anexă improvizată și insalubră, iar pe ușa casei este pus un lacăt. Reporterii „BZI” au contactat-o pe Andreea Căldăraru pentru a le oferi un punct de vedere.

„Nu este nicio problemă cu soacra mea. Vrea să-i scoată pe ei (despre nepoți- n.r.). Lenuța a fost trimisă de unul din Italia să vândă casa bătrânei. De asta au venit. Duminică trebuie să-i fac lui Petru de 40 de zile. Casa eu am muncit-o, am băgat din banii mei aproape 100.000 de lei. Când am venit eu, în 2001, era o cameră și o bucătărie. Acum, la parter sunt cinci camere, iar la etaj, patru camere, dar neterminate. Eu o îngrijesc cu copiii mei, îi trimit să-i ducă de mâncare. Casa este închisă pentru că ea stă în bucătărie. Poate să intre cineva în casă și să ia din lucruri. Eu lucrez la un restaurant din centrul Iașului”, a precizat Andreea Căldăraru.