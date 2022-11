O altă prezentatoare pleacă de la Antenă? Anunţul făcut de una dintre cele mai îndrăgite vedete: „Am nevoie de o pauză”

O altă prezentatoare pleacă de la Antenă? Anunțul făcut de una dintre cele mai îndrăgite vedete din televiziune, după ce a ajuns din nou pe mâinile medicilor. Se confruntă cu probleme de sănătate a treia oară în ultimele patru luni, semn că are nevoie de o pauză pentru a se îngriji de ea. Ce mesaj a transmis prezentatoarea TV.

Gabriela Cristea este prezentatoarea show-ului matrimonial de la Antenă care se confruntă cu probleme de sănătate. Mult îndrăgita vedetă trece printr-o situație neplăcută, din cauza căreia a ajuns din nou pe mâna medicilor. Se întâmplă a treia oară în ultimele patru luni de zile – un semnal de alarmă pentru moderatoare.

Prezentatoarea de la show-ul „Mireasa, capriciile iubirii”, de la Antena Stars, a avut colică renală. În prezent, se simte mai bine, însă nu poate ignora semnalele evidente pe care corpul i le transmite. Frumoasa vedetă este îngrijorată cu privire la starea sa de sănătate și a explicat internauților că are nevoie de o pauză.

Gabriela Cristea a publicat pe conturile sale de pe rețelele sociale un mesaj în care explică cum se simte și cu ce se confruntă acum. Vedeta de televiziune se arată neliniștită cu privire la starea în care se află. Vrea să-și pună sănătatea pe primul loc pentru a putea să aibă grijă de familia sa, dar și pentru a-și duce toate proiectele până la capăt.

În mesajul pe care l-a împărtășit cu utilizatorii online, Gabriela Cristea a spus tot adevărul. Aceasta sugerează că ar fi posibil să ia decizia de a pune pe pauză activitatea sa în televiziune. Vedeta nu pare să excludă ideea unei scurte retrageri de pe micile ecrane pentru a se îngriji de starea sa de sănătate.

„Dragilor, vă mulțumesc din suflet pentru mesajele de încurajare din acest weekend. Da, am fost bolnavă și taaare tristă din cauza asta. Este a treia oară când fac colică renală în ultimele patru luni. Deci, este îngrijorător. Acum sunt bine, pe tratament încă. Dar nu mai pot continua așa la nesfârșit. În curând, am să devin imună și la antibiotic.

După seria de tratament în curs, am nevoie de o pauză să se curețe organismul. Am să merg la investigații suplimentare. Am nevoie să fiu sănătoasă pentru mine și familia mea. Am nevoie să fiu sănătoasă ca să-mi duc proiectele la bun sfârșit.

Azi a fost prima zi fără febră și frison. Prima zi în care am ieșit din casă și am început să mă simt din nou bine. Gândurile voastre mi-au dat putere și vă mulțumesc că mi-ați scris. Vă îmbrățișez cu drag!”, este mesajul transmis de Gabriela Cristea pe paginile sale sociale.