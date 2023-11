În mijlocul războiului care devastează regiunea Donețk, o dramă uluitoare a avut loc în satul Kumahovo, unde actrița rusă Polina Menșih, în vârstă de 40 de ani, a fost ucisă în timp ce susținea un spectacol. Informația a fost confirmată de oficialii regionali și de reprezentanții Teatrului Portal din Sankt Petersburg.

Într-un episod șocant al conflictului din Donețk, actrița rusă Polina Menșih, în vârstă de 40 de ani, a fost ucisă în timpul unui spectacol, în urma unui atac lansat cu ajutorul unui sistem de lansare multiplă de rachete HIMARS, într-o localitate ocupată de Rusia.

Potrivit informațiilor, alte 25 de vieți au pierit în această tragedie, printre care și militari ruși. Cu toate acestea, aceste cifre rămân neconfirmate oficial. Agenția de știri TASS a anunțat că bombardamentul ucrainean a lovit în timpul spectacolului, iar actrița a devenit victima a acestui conflict sângeros.

Moartea actriței a fost confirmată de mai mulți oficiali pentru agenția de știri TASS, iar autoritățile locale au precizat că racheta a lovit în timpul spectacolului desfășurat în satul Kumahovo. O înregistrare video a incidentului, care s-a viralizat rapid, sugerează că momentul tragic a fost întrerupt de un zgomot puternic, transformând spectacolul artistic într-un coșmar.

Atacurile recente din Donețk au condus la alte decese printre civili, în timp ce forțele ucrainene au intensificat operațiunile în zonele ocupate de Rusia. Din păcate, aceste imagini tulburătoare aduc încă o dată atenția lumii asupra tragediei umane desfășurate în cadrul acestui război extrem de brutal.

În urma tragicului atac din Donețk, oficialii sprijiniți de Rusia au făcut declarații incriminatorii, susținând că Brigada 27 de artilerie cu rachete, sub comanda colonelului Dmitri Hrapah, ar fi fost responsabilă pentru lovirea spectacolului artistic ce a condus la moartea actriței Polina Menșih.

Aceștia susțin că Ucraina a utilizat sisteme de rachete de artilerie de mare mobilitate M142 (HIMARS), furnizate de SUA, alături de alte tipuri de rachete. Autoritățile proruse locale au mai menționat că două clădiri de apartamente și patru structuri de „infrastructură civilă” au suferit pagube semnificative, fără a fi confirmate alte decese, cu excepția celui al actriței Polina Menșih.

În replică, Obozrevatel, o publicație ucraineană, a salutat „eliminarea unei putiniste”, relatând că forțele armate ale Kievului au atacat casa de cultură chiar în timpul spectacolului oferit de Menșih militarilor ruși.

Informațiile contradictorii și acuzațiile reciproce adâncesc tensiunile în regiune, iar Newsweek și Holod, site-uri independente de știri, au relatat că 25 de soldați ruși au fost, de asemenea, uciși în atac, citând surse militare ucrainene.

Cu toate acestea, aceste informații nu au putut fi verificate oficial. În timp ce Rusia a anunțat demararea unei anchete privind moartea unui civil, autoritățile se străduiesc să adune dovezi pentru a clarifica circumstanțele atacului tragic.

Various Russian milbloggers report that a Ukrainian HIMARS missile hit a venue in the village of Kumachove which hosted a concert for Russian servicemen. Singer Polina Menshikh and an unknown number of soldiers were killed. This is allegedly the moment of impact. pic.twitter.com/fFnAwpbWtV

— Leonid ХВ Ragozin (@leonidragozin) November 22, 2023