Nuntă uriașă în showbizul românesc. Vor fi 400 de invitați pe plajă

Nunta mult așteptată din showbiz-ul românesc va avea loc în curând! Fanii unui cuplu controversat de la noi se pregătesc de ziua cea mare care va fi sărbătorită cu fast și voie bună. Nu mai puțin de 400 de persoane vor onora invitația lansată de soția unuia din cei mai mari sportivi pe care i-a avut tenisul românesc. Mai exact, femeia se va bucura de titulatura de soacră mare la brațul actualului partener. Iată despre cine este vorba și ce detalii se știu despre evenimentul uriaș!

Petrecere mare în familia Năstase! Unul din cei mai buni tenismeni de la noi se pregătește de un rol extrem de important. Celebrul sportiv va participa în curând la căsătoria fiului soției sale.

Tânărul va face pasul cel mare pe data de 1 iulie, în cadrul unei ceremonii care va avea loc pe plajă, sub privirile atente ale invitaților aleși cu grijă. Soția vedetei a fost atentă la detalii și și-a achiziționat deja trei rochii pentru marele eveniment.

De asemenea, Ilie urmează să își facă apariția în costumul de general, așa cum i-a obișnuit pe toți. Teo se căsătorește în sfârșit cu aleasa inimii sale, după ce a amânat nunta din cauza pandemiei de coronavirus. Cei doi au deja împreună o fetiță superbă în vârstă de trei anișori.

„Sunt foarte emoționată. Încă de pe acum am acel fior. Băiatul meu cuminte și frumos va fi ginere pe data de 1 iulie. Peste numai două săptămâni și jumătate, iar locația este una de pe plajă, în Mamaia. Sunt așteptate 400 de persoane, dar lista va mai suferi modificări.

Bruneta va fi în centrul atenției, motiv pentru care s-a decis să schimbe nu mai puțin de trei ținute. La Ilie Năstase va fi, însă, puțin mai ușor.

„Eu mi am pregătit trei ținute superbe, dar mai am timp să combin încălțările și ținutele. Am trei ținute, spre deosebite de Ilie care nu își face griji deloc. Pentru că el va veni în uniforma lui de general. Dacă așa se simte bine, atunci eu mă bucur”, a mai spus Ioana Năstase.