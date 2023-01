Nuntă surpriză în showbizul românesc. Vedeta i-a surprins pe toți fanii, nimeni nu se aștepta

Nuntă surpriză în showbizul românesc! Vedeta a dezvăluit totul despre marele eveniment în urmă cu puțin timp, într-o intervenție televizată. Fanii nu se așteptau la asta, la început de an. Toți internauții sunt în culmea fericirii și așteaptă cu nerăbdare să fie martori la următoarele momente speciale din viața fostei concurente de la „Chefi la Cuțite”.

Nuntă surpriză în showbizul românesc! Roxana Blenche este vedeta care a spus „Da!” în fața ofițerului stării civile. Evenimentul a avut loc pe data de 28 decembrie, chiar după a treia zi de Crăciun. Momentul a fost unul extrem de emoționant atât pentru ea, cât și pentru partenerul ei, Cătălin Gabriel Bucur.

„Dance me to the end of love❣️28 Decembrie este ziua noastră, ziua în care am spus DA❣️”, este mesajul publicat de către Roxana Blenche pe rețelele sociale, după cununia civilă.

Alături de textul cu pricina, fosta concurentă de la „Chefi la Cuțite” a publicat o fotografie în care apare alături de partenerul său. Cei doi se pregătesc să devină, în câteva luni, părinți. Amândoi sunt în culmea fericirii!

Roxana Blenche a dezvăluit, într-o intervenție pentru presa românească, totul despre cununia civilă ce a avut loc la finalul anului trecut. La eveniment au participat membrii familiei sale și prietenii foarte apropiați. A fost o ceremonie restrânsă, la care au luat parte doar persoanele importante din viețile celor doi îndrăgostiți, după cum a spus vedeta.

„A fost superb, emoționant! Nu știu cum să descriu momentul. La starea civilă am avut emoții foarte mari. Atunci când trebuie să spui „Da!”, chiar îl spui din toată inima. La semnătură nu îmi tremură mâna, de obicei. Pe semnătură stau bine. Când doamna de la primărie începe și citează din Cod este momentul emoționant. Și atunci când te întreabă dacă îl iei de soț, și acolo sunt emoții. (…)

A fost frumos. Am avut familia, prietenii apropiați alături de noi. Am făcut o petrecere la un restaurant din Baia Mare. A fost un eveniment micuț. Noi tot timpul ne-am dorit ceva restrâns, unde să fie persoanele apropiate lângă noi. A fost super drăguț, lumea s-a simțit bine, am dansat, ne-am distrat și am mâncat, după care am mers acasă și am dormit”, a spus Roxana Blenche, într-o intervenție pentru Antena Stars.