Nuntă surpriză în showbizul românesc! Anunțul neașteptat a venit aseară

Bat clopote de nuntă pentru fostul concurent de la Survivor România? Fratele celebrului artist este îndrăgostit până peste cap de frumoasa lui iubită, pe care o laudă că este o gospodină desăvârșită. Fanii tânărului sunt în extaz. Ce le-ar fi mărturisit vedeta.

Conform zvonurilor care circulă pe rețelele sociale, fratele lui Culiță Sterp și-ar fi făcut, deja, curaj să o ceară în căsătorie pe frumoasa lui iubită, Denisa.

Cu toate acestea, mama Geta, părintele fostului concurent de la Survivor, susține că presupusa logodnă ar fi doar o speculație, având în vedere faptul că fiul ei cel mic nu ar fi anunțat-o că dorește să se așeze la casa sa.

Ei bine, recent, Iancu Sterp și-a uimit fanii de pe Instagram cu o postare adorabilă, în care i-a adus, din nou, laude iubitei sale Denisa.

Fratele lui Culiță Sterp le-a arătat internauților ce masă copioasă i-a pregătit partenera sa, pe care o consideră numai bună de măritat.

De asemenea, Iancu a glumit pe tema acestui subiect, în stilul său caracteristic, dând de înțeles că i-ar surâde ideea de însurătoare.

„Eu nu mai am cuvinte. Ce să zic, am tot evitat să mă însor, dar acum chiar nu mai dau înapoi. Priviți ce gospodină desăvârșită”, a spus Iancu Sterp pe InstaStory.

Cei doi îndrăgostiți și-au început povestea de dragoste în liceu, pe vremea când erau doar doi adolescenți.

Apoi, timpul i-a obligat să o ia pe drumuri separate, însă destinul i-a reunit, recent, iar acum Iancu Sterp și Denisa sunt nedezlipiți.

Chiar dacă nu au stabilit, deocamdată, o dată a nunții, fanii celor doi amorezi sunt convinși că vor ajunge, în curând, împreună în fața altarului, pentru a-și jura iubire eternă.

„E poveste lungă. Povestea noastră e de opt ani, numai că nu ne știa nimeni, nu eram la TV. E din liceu, eu eram în clasa a X-a, ea a IX-a, eram mai copii, am fost atunci împreună, eram mai necopți la minte.

După care am luat-o pe drumuri un pic separate, dar uite, dacă dragostea este adevărată și mare, până la urmă ne-am intersectat și suntem împreună acum.

A fost singura fată de care am fost îndrăgostit și pe care am iubit-o și de aia niciodată nu mi-am putut lua gândul de la ea.

În perioada asta de 7-8 ani cât nu am avut relație, noi ne-am mai dat câte un mesaj, am mai vorbit pe ici, pe colo, aveam scânteia aia, iar acum ne-am mai maturizat și am decis să fim fericiți.

Acum suntem bine. A venit din partea amândurora și natural. Acum vrem să recuperăm timpul pe care l-am pierdut.”, a declarat Iancu Sterp, exclusiv pentru Wowbiz.