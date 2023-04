Nuntă surpriză în showbizul românesc. Anunț clar: „Mă ia de nevastă, nu mă fură nimeni” VIDEO EXCLUSIV

Nuntă surpriză în showbizul românesc. Ilinca Obădescu, prezentatoarea știrilor Kanal D, trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Vedeta și-a găsit sufletul pereche, pe Mihai Gruia (ex – Akcent), iar lucrurile între ei au evoluat atât de repede, încât la începutul verii cei doi se vor căsători.

Zilele trecute, la petrecerea de lansare a noului post Kanal D 2, care începe să emită pe 2 aprilie, de la ora 19.00, Ilinca Obădescu a oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, în care ne-a dat detalii despre fericitul eveniment, dar și despre experiența trăită pe Kilimanjaro, alături de iubitul ei. Marea absentă de la nuntă va fi mama știristei, care a fost răpusă de o boală în 2020, chiar de Crăciun, despărțirea fiind dureroasă, Ilinca fiindu-i alături până în ultima clipă de viață.

Nuntă surpriză în showbizul românesc

Ilinca Obădescu își dorește o rochie de mireasă simplă și nu va respecta nicio tradiție la nuntă, dorindu-și să se distreze cot la cot cu invitații.

În ce stadiu sunteți cu nunta?

Anul acesta facem nunta în vară. Având în vedere că facem o nuntă restrânsă, cu apropiații noștri, cu cei dragi, nu ne-a dat prea mari bătăi de cap nunta. Asta ne și doream: să fim noi, să fim fericiți, cu oamenii dragi. Marea absentă de la nuntă o să fie mama mea, dar acolo unde e, sigur o să fie lângă mine.

„De la prima întâlnire am simțit că e un om bun, cu asta m-a cucerit”

Tu și Mihai cum v-ați cunoscut?

Printr-o cunoștință comună și de la prima întâlnire am simțit că e un om bun, cu asta m-a cucerit. Este un om bun, are un suflet bun.

Cererea în căsătorie după cât timp a venit?

A venit destul de repede, dar atunci când întâlnești persoana potrivită, simți.

Te așteptai la acest lucru? Ai bănuit ceva?

Am bănuit, dar, sincer, credeam că o să fie ori la Paris, pentru că am plecat la Paris și era deja plănuită acea vacanță, ori pe Kilimanjaro, pentru că a venit cu mine pe Kilimanjaro, am ajuns împreună pe vârf și am crezut că totuși acolo plănuiește. S-a întâmplat mai repede. M-a surprins.

De fapt, unde a avut loc cererea în căsătorie?

A avut loc într-un weekend, la Cluj. Chiar nu mă așteptam. Nu am plâns de fericire, m-am bucurat. Ăsta era pasul următor, îl simțeam.

Ce a spus Ilinca Obădescu despre rochia de mireasă

Cum își dorești să fie rochia de mireasă?

Nu sunt genul de viitoare mireasă care și-a trasat încă din copilărie exact rochie de prințesă cu trenă. Eu îmi doresc o rochie de mireasă simplă, încă nu am cumpărat-o, mai am ceva timp până la eveniment. Probabil o să mă vezi într-o rochie albă, simplă. Nu vreau nimic complicat.

La nuntă vei respecta anumite tradiții, cum ar fi furatul miresei?

În niciun caz! Pe mine nu mă fură nimeni. Pe mine în ziua aceea, Mihai mă ia de nevastă și nu mă mai las furată de nimeni, nu. Nunta va fi în iunie, luna nu are nicio semnificație pentru noi.

Aveți și planuri legate de mărirea familei?

În viitor. Hai să o luăm pas cu pas: mai întâi nunta și va urma.

Unde veți pleca în luna de miere?

Nu am stabilit, nu am făcut acest plan, lucrăm la ea.

Cum a fost experiența pe Kilimanjaro? Ce trăiri ai avut acolo?

Am descoperit că am fost crescută și am trăit până acum în puf. Am văzut cum este să nu te speli 7 zile, să dormi în cort 7 nopți la rând, să mănânci ce ți se dă, să nu mai stai să îți calculezi nutrienții, câtă proteină iau la masa asta, dar câte calorii. Am învățat că atunci când nu mai poți fizic, psihic poți să mergi mai departe. A fost un test și pentru mine și pentru Mihai, pentru că a trebuit să ne calibrăm. Am vrut să ajungem pe vârf în același moment împreună. A fost o experiență minunată.

Cum a fost cu respirația pe vârf, fiind aerul rarefiat?

Ți se taie respirația acolo datorită view-ului, e o priveliște superbă, și pentru că nu prea e mult oxigen, dar am stat 10 minute pe vârf, după aceea am coborât. Eram după o noapte de urcat. În Summit Night pornești la 12 noaptea și mergi până dimineață la 7 jumătate, încontinuu mergi 7 ore și jumătate. Eram epuizați. Și după aceea mai e și de coborât încă vreo 3 ore jumate – 4.

A fost mai greu urcușul sau coborârea?

Au fost diferite. În Summit Night, în noaptea de atacare a vârfului, noaptea a fost foarte frig. Coborârea este dificilă pentru că trebuie să ai grijă la articulații, te poți accidenta.

După experiența pe Kilimanjaro, ce mai urmează?

Nu știu. Mi se spune să mă mai potolesc. Tata mă pune să fac copil, să nu mai plec pe Kilimajaro și să mă apuc și eu să fiu femeie la casa mea, nu știu.

Video: Daniel Bălan