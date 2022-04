Nuntă surpriză în showbiz-ul românesc. S-au căsătorit în mare secret

O nuntă surpriză a avut loc de curând în showbiz-ul românesc, în care mirii au ales să se căsătorească în secret. Astfel, unul dintre cei mai renumiți burlaci din România a renunțat la celibat și s-a așezat la casa lui. Nunta a fost una cât se poate de restrânsă, iar anunțul a fost făcut chiar de fericita soție.

Un bărbat celebru, care a mai fost căsătorit, a decis să renunțe la viața de celibatar pe care se părea că o alesese după divorț și să-și unească din destinele cu o nouă parteneră de viață.

Este vorba despre fostul soț al Corinei Dănilă, Norris Mărgeanu, șeful Federației Române de Automobilism. Bărbatul și-a refăcut viața alături de Irinel, o tânără frumoasă, care este de profesie doctor ginecolog.

Proaspeții căsătoriți se cunosc de mai multă vreme și într-un final au hotărât să își unească destinele. Vestea bună a fost dată chiar de frumoasa soție, care a mai spus, de asemenea, că ea a fost cea care l-a cerut în căsătorie pe Norris Mărgean.

În afară de activitatea lui profesională, Norris Măgeanu este cunoscut în showbizul din România și pentru relațiile pe care le-a avut de-a lungul timpului cu mai multe femei cunoscute. Cea mai cunoscută dintre toate a fost, cu siguranță, Corina Dănilă, cea care de altfel l-a făcut să fie tatăl unei fetițe minunate.

După despărțirea de frumoasa Corina Dănilă, Norris Măgeanu a fost implicat în mai multe relații de dragoste, astfel că prin patul său s-au perindat mai multe nume sonore din showbiz, cum ar fi Lorena, sora modelului Catrinel Menghia, soprana Andreea Ilie, precum și tenismena Ana Bogdan.

De asemenea, alături de sportivă, Norris Măregan a trăit o poveste de dragoste intensă, iar toți cunoscuții îi dădeau ca și căsătoriți. Din nefericire, cei doi parteneri au hotărât să o apuce pe drumuri separate.

”Mersul împreună la turnee ne-a distrus relația. Am stat 3 ani non-stop împreună. Acasă, la antrenamente. Non-stop. Am trăit împreună meciurile, emoțiile din meciuri, emoțiile de după meciuri. Am discutat și ca iubiți, dar și ca prieteni. E greu ca o relație de iubire să funcționeze când ești de toate”, declara Norris Măgeanu, potrivit Viva.