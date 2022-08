Nuntă surpriză în showbiz. Actrița din Las Fierbinți care tocmai a anunțat că a fost cerută în căsătorie

O actriță celebră de la noi a fost cerută în căsătorie. Mulți dintre fanii acesteia se întrebau când o să o vadă în rolul de mireasă, ulterior în cel de mamă. Iată că momentele mari din viața sa se apropie cu pași repezi. Ea este una din cele mai frumoase femei din România, iar bărbații cu siguranță au suspinat când au auzit noile vești. Cum și-a anunțat artista fanii? Toți au rămas șocați.

Bărbații cu siguranță au suspinat greu după ce au auzit noile vești. Una din cele mai frumoase femei din România se pregătește de nuntă. Mai exact, este vorba despre Anca Dumitra. Cea din urmă a devenit cunoscută în special după ce a început să interpreteze rolul Geaninei din serialul ,,Las Fierbinți”.

Artista și-a etalat mândră inelul de logodnă pe care l-a primit recent, moment în care i-a lăsat pe toți fără reacție. Vedeta este foarte fericită pentru noul eveniment din viața sa. Ziua de naștere a prins-o și de această dată pe platourile de filmare, dar detaliul nu a deranjat-o deloc.

„Mă bucur că sunteți prezenți alături de mine în fiecare an și vă mulțumesc tare mult. Sunt trează de la 5:00, nu mă plâng nicio secundă pentru că am fost la filmare și ador ceea ce fac. Îmi place și dacă am filmări de noapte, de zi și de ziua mea de naștere. N-am nicio problemă.

Am vorbit cu părinții și în ultimii ani aveam obiceiul ăsta frumos de a-i surprinde bătându-le la ușă, însă de data asta chiar nu s-a putut. Ei au sperat până în ultima secundă că îi păcălesc cumva că am treabă și că o să ajung în Craiova, dar n-am ajuns”, a povestit actrița din „Las Fierbinți” în emisiunea ,,La Măruță”.