Nuntă secretă în showbiz-ul din România. S-au căsătorit după 10 ani de relaţie păstrată departe de ochii presei. „Fericirea nu este o destinaţie”

Showbiz-ul românesc a fost luat prin surprindere weekendul acesta, când una dintre cele mai iubite artiste din România, Alina Eremia, și partenerul ei de viață, Edi Barbu, au spus „DA” după aproape zece ani de relație discretă. Cei doi au preferat întotdeauna să își țină povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor, însă momentul unic al cununiei nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului.

Alina Eremia s-a căsătorit

Potrivit surselor din lumea mondenă, ceremonia și petrecerea au avut loc la Palatul Snagov, o locație spectaculoasă, frecvent aleasă de vedete pentru evenimente private. Nașii cuplului au fost Lucian Ștefan Gîtiță, fondatorul Global Records – casa de discuri care a stat în spatele succesului Alinei – și soția acestuia.

La eveniment au participat numeroși artiști, prieteni apropiați ai miresei, dar și alte figuri cunoscute din showbiz, transformând evenimentul într-o adevărată sărbătoare a muzicii și prieteniei. Deși discreți în declarații, cei doi soți nu s-au putut abține să împărtășească primele momente din ziua lor specială. Alina Eremia a publicat pe Instagram un clip emoționant, însoțit de un mesaj pe măsură:

„Pentru că nu-mi încap în piele de fericire și mi-e greu să mă adun și nu aș putea să fiu succintă pentru că nu-mi ajung caracterele aici pe Instagram ca să descriu tot ce am simțit ieri și cât am plâns de fericire (vedeți minutul 3:00), las aici un video care înglobează toată emoția zilei de ieri și cum se simte să te căsătorești cu sufletul pereche. A fost sublim. A fost ca în povești. Le mulțumim celor care au fost alături de noi și ne-au ajutat să scriem cea mai frumoasă poveste a noastră”, a scris artista.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale au surprins și rochia de mireasă aleasă de cântăreață pentru cununie, una elegantă și diafană, care a completat perfect emoția evenimentului. La petrecere, mireasa s-a schimbat într-o rochie scurtă, care i-a permis să danseze.

„Eu simt că noi ne știm din alte vieți. Și pentru că o viață cu tine nu mi-a ajuns, ne-am căutat și în viața asta. Am cântat despre iubire de atâtea ori, dar iubirea noastră e cel mai tare refren pe care îl știu. Tu m-ai învățat că fericirea nu este o destinaţie, e un drum pe care îl parcurgem împreună”, spune Alina Eremia, pe fundalul videoclipului din ziua nunții, publicat pe Instagram.

Cum s-au cunoscut cei doi

Povestea lor de dragoste a început într-un cadru aparent banal – la sala de sport. De acolo, prietenia s-a transformat treptat într-o relație solidă, clădită pe încredere și respect reciproc. În ciuda presiunii vieții publice, cei doi au reușit să mențină discreția și să-și construiască o legătură autentică.

„Se spune că dragostea te ajută să înflorești și chiar cred că asta mi s-a întâmplat. Nu există rețetă perfectă. Ne iubim atât calitățile, cât și defectele, comunicăm foarte bine, suntem și foarte buni prieteni, ne distrăm unul în compania celuilalt. Ne alegem în fiecare zi”, declara recent Alina Eremia pentru revista VIVA!

Artista a vorbit și despre calitățile soțului ei: