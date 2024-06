Nuntă mare în showbiz. Pepe și Yasmine Ody se căsătoresc astăzi, într-un cadru de vis. Simbolul special pe care îl vor găsi invitații pe mese

E nuntă mare în showbiz. Cântărețul Pepe se căsătorește astăzi, 7 iunie, cu Yasmine Ody, femeia care i-a dăruit al treilea copil. Este dublă sărbătoare, căci tot astăzi, este și ziua de naștere a băiețelului lor, Pepe Junior, care împlinește 2 ani.

Pentru marea petrecere, la care vor participa peste 200 de invitați, Pepe și Yasmine au ales o locație de vis, aranjată superb. De asemenea, pentru mesele invitaților, mirii au ales un simbol al purității și iubirii.

„Eu sunt genul de om care se pregătește minuțios, dar de data asta am vorbit cu un prieten foarte bun, Alex, care are o firmă de organizări evenimente și a înțeles exact ce vreau. Eu și Yasmine am avut munca de a tria și de a sorta, de a alege oamenii care vin să se bucure pe bune și atât, ceea ce ne-a fost destul de greu. Nu sunt mai mult de 230 – 220, ceva de genul, deci undeva pe acolo”, a mai spus cântărețul.