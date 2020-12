Nuntă mare în showbiz! Feblețea lui Ștefan Bănică Jr. se căsătorește. Cine i-a furat inima

În 2014, la X Factor, apărea o tânără, pe cât de frumoasă, pe atât de talentată. Tânăra Nicoleta Nucă impresiona prin calitățile sale vocale, iar pe juratul Ștefan Bănică jr., poate mai mult de-atât. De-atunci au trecut 6 ani, iar astăzi Nicoleta Nucă a devenit o tânără de 26 de ani foarte sexy.

În urmă cu 6 ani, tânăra de peste Prut impresiona prin calitățile vocale, dar și prin frumusețea ei. Juratul care i-a căzut în mrejele frumuseții era chiar Ștefan Bănică jr., care i-a devenit și mentor ulterior.

De-atunci au trecut anii, iar Nicoleta Nucă a simțit nevoia unor schimbări, cel puțin estetice. Astfel că, povesteșe tânăra redacției Impact.ro, a recurs la esteticieni, având două operații estetice, rinoplastie și mărire de sâni.

Prestația tinerei din Chișinău, la acel moment, a fost unul din cele mai bune momente de pe scena X Factor, iar acest lucru i-a impresionat pe toți cei trei jurați, Delia, Horia Brenciu și, în cele din urmă, pe Ștefan Bănică jr.

Interpretarea ei beton și excepțională, așa cum spunea juratul Bănică, a fost determinantă în alegerea echipei de de jurați. Acum, la 6 ani de atunci, Nicoleta Nucă este într-o relație cu Alex Ursache, despre care a povestit în interviul dat redacției Impact.ro, spunând că:

”Am petrecut izolarea cu iubitul meu. Am auzit de multe cupluri care s-au despărțit, în această perioadă, însă nu este cazul nostru. Cred că perioada asta chiar ne-a consolidat relația și mai mult.

După participarea ei în X Factor, traseul muzical al tinerei Nicoleta Nucă a avut un vârf. Tânăra recunoaște că, în mare parte, visele i s-au realizat.

Numai că, acum în pandemie, ca mai toți artiștii, nici Nicoleta nu a avut parte de prea multe concerte. De altfel, întrebată cum s-a descurcat până acum, Nicoleta Nucă a declarat:

”M-am descurcat destul de bine. A luat lucrurile ca atare fără să intru în panică. Am stat în izolare toată perioada, ca toată lumea, am respectat regulile și m-am protejat, dar fără sa devin ipohondră și fără sa-mi fac provizii ca pentru Apocalipsă.

Din punct de vedere emoțional sau psihic nu m-a afectat mai deloc, sunt introvertită de felul meu și nu am dus foarte mult lipsa socializării. Din fericire, în familie nu am avut niciun caz de Covid-19, însă am avut câțiva prieteni care s-au confruntat cu o formă ușoară a virusului și care acum sunt bine.”