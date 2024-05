Nuntă mare în showbiz! Cu cine se recăsătorește Mihaela Borcea. El e bărbatul care a cucerit-o

Mihaela Borcea, femeia de afaceri care a fost căsătorită cu Cristi Borcea timp de 23 de ani, a dezvăluit că ajunge din nou în fața altarului. Cel care i-a cucerit inima îi este alături de nouă ani și o perioadă chiar a lucrat pentru ea. Cine este viitorul soț al acesteia.

Mihaela și Cristi Borcea au fost unul dintre cele mai mediatizate cupluri din România, având o relație care a captat atenția publicului timp de mulți ani. Cei doi au divorțat în 2011, după o căsnicie de 23 de ani și trei copii: Patrick și gemenii Melissa și Angelo. Motivul despărțirii a fost infidelitatea lui Cristi Borcea, relațiile extraconjugale ale acestuia fiind adesea subiect de discuție în presă.

Femeia de afaceri nu a fost doborâtă de separarea de fostul șef de la Dinamo, ba din contră. De câțiva ani trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Sorin Rap, cel care a lucrat pentru ea ca șofer. La 13 ani de la divorț fosta soție a lui Cristi Borcea a decis să facă pasul cel mare și să își unească destinele în fața lui Dumnezeu.

Cât despre o posibilă căsătorie și în fața ofițerului stării civile, fosta soție a lui Cristi Borcea a spus că nu se pune problema de așa ceva în cazul ei. ”Fără acte. Acestea nu țin loc de dragoste”, a adăugat ea.

Mihaela Borcea a vorbit și despre nunta sa pe care a avut-o cu Cristi Borcea, în 1988, dar și despre cei trei copii pe care îi au împreună. Ea a spus că aceștia nu se gândesc, deocamdată, să-și întemeieze o familie.

”Aveam 19 ani, era iarnă și eram foarte tânără. Nu prea m-am putut bucura de nunta mea. Copiii întâi se vor ocupa de cariere, apoi își vor întemeia o familie.

Și eu și tatăl lor i-am învățat cum să se descurce în viață. Noi am luat-o de la zero, nu aveam nimic. Din 1988, totul am făcut împreună. Amândoi am muncit de copii, fără vacanțe”, a mai spus Mihaela Borcea pentru sursa citată.