Nuntă în sportul românesc! Se căsătoresc înainte să devină părinți

Veste bombă în showbizul românesc. Sunt tineri, sunt frumoși și se iubesc la nebunie, iar recent au decis să își unească destinele pentru totdeauna. Fotbalistul și fosta gimnastă a României s-au căsătorit după aproape un an de relația și, în curând, vor avea un copilaș.

Andrei Ivan este în culmea fericirii, de când trăiește una dintre cele mai frumoase povești de iubie din viața lui. Fotbalistul de la Universitatea Craiova se însoară cu iubita lui, fosta gimnastă Anda Butuc.

Ce doi sportivi sunt împreună de aproape un an, iar gimnasta este însărcinată cu primul lor copil. Sorin Cârțu, președintele oltenilor, susține că relația pe care fotbalistul o are cu Anda este una dintre motivele formei sale bune din teren.

Atacantul Andrei Ivan a cerut-o în căsătorie pe iubita lui în vârstă de numai 21 de ani în luna mai a acestui an. Cei doi trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții lor, pentru că vor avea un copil, în curând. Fosta gimnastă a fost cea care a făcut anunțul fericit pe pagina ei oficială de Instagram.

Deși se vor căsători în doar câteva zile, cei doi nu vor avea parte de o lună de miere imediat, deoarece atacantul de la Universitatea Craiova se va concentra pe sezonul din Liga 1 – Super Liga.

Sorin Cârțu, președintele clubului de fotbal din Bănie, a vorbit despre relația fotbalistului de 25 de ani cu frumoasa gimnastă. Acesta este de părere că relația lor este foarte benefică pentru performanțele lui Andrei Ivan, care se văd din ce în ce mai mult.

„Andrei are evoluții constante în ultimul timp. Eu am pus-o pe echilibrul lui din viața personală, și-a găsit o prietenă care l-a echilibrat. Are nunta duminica viitoare. Trebuie să fie într-un maxim, să atingă alte culmi pentru că deja atinge și el maturitatea’, a declarat Sorin Cârțu la PRO ARENA.