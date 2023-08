Numele real al lui Gheboasă și câte clase are. Nu i-a plăcut cartea și a avut o viață dură

Mulți români îl cunosc, mai ales că a apărut și pe scena Untold, dar și la Survivor România, însă nu cunosc numele real al lui Gheboasă și câte clase are. Trebuie spus de la început că artistul a avut o viață dură și nu i-a plăcut cartea.

Mulți îl simpatizează pe Gheboasă și îi ascultă melodiile, însă habar nu au care este numele real al celui care a fost și Faimos în Republica Dominicană.

Ce este trecut, de fapt, în buletinul cântărețului de 21 de ani, care se află pe val în industria muzicală românească, după ce a fost ”descoperit” de Grasu XXL.

Gheboasă este foarte cunoscut pe scena muzicală din România, dar și pentru faptul că a acceptat provocarea show-ului TV de la Kanal D-Survivor România 2023. Numele de scenă pe care îl poartă i-a venit artistului în minte datorită unui joc de cuvinte, în buletin fiind trecut ca și Gabriel Gavriş.

Astfel, Gabriel Gavriș a avut parte de o viață foarte grea în orașul natal Târgoviște și a pornit de jos. La vârsta de 16 ani a fost cercetat într-un dosar după ce s-a bătut. A participat la One True Singer, însă a fost eliminat pentru că a încălcat regulamentul.

Apoi, a lansat melodia ”Dă-i ţiganca” datorită lui Grasu XXL, care în momentul de față a strâns peste 12 milioane de vizualizări. În scurt timp a devenit viral și pe TikTok și acum adună un public numeros la evenimentele unde participă.

În plus, piesa ”Dacă n-ai bani”, cântată împreună cu Bogdan de la Ploiești și Lil Cagula, a strâns 31 de milioane de vizualizări în doar patru luni de la lansarea pe Youtube.

Astfel, Gheboasă face bani frumoși din cântat. Conform vedeteblog.ro, trapperul cere 2.000 de euro pentru un singur concert. De asemenea, are o afacere cu haine pentru tinerii de vârsta lui și s-a mutat în București pentru aputea face muzică.

Gheboasă a avut o copilărie grea, fiind crescut în cartierul Șerpărie din Târgoviște într-un anturaj toxic unde sărăcia, drogurile și agresiunea erau la ele acasă. A fost dat în plasament de mic, iar până la 6 ani a crescut într-o familie adoptivă.

Îm ceea ce privește studiile, Gheboasă nu a apucat să termine liceul pentru că a decis să se dedice muzicii.

”Când eram în clasa a VIII-a au venit la școală directorii cu ofertele liceelor. Puteai să alegi între școala profesională și liceu. Dar la școala profesională aveai un avantaj. Primeai 200 de lei, dacă făceai sub 9 absențe pe lună.

Și când am auzit, nu m-a mai interesat de liceu. Eram cu verișoara mea. Bunica noastră nu știa ce să ne sfătuiască, nu știa, pentru că nu a avut școală. (…) Am ales să ne sfătuim singuri și să luăm banii aceia lunar, pentru că ne ajutau foarte mult. Erau 400 de lei. O mai ajutam pe bunica, ne mai luam și noi haine.

După aceea m-am dus la liceu, în clasa a XI-a. (…) Am pierdut un an și am mers la muncă. Am renunțat la școală. Când eram în clasa a XI-a, m-am apucat de cântat, am scris prima piesă. A făcut un milion de vizualizări, la o lună de la lansare. Eram «nimeni», dar aveam un milion de vizualizări”, a povestit Gheboasă în podcastul lui Cătălin Măruță.