Numele pe care Monica Gabor îl are acum în buletin. A renunţat repede la Columbeanu, cum e cunoscută în America

După cum bine știe toată lumea, Monica Gabor nu mai este de foarte multă vreme doamna Columbeanu, actualmente fiind căsătorită cu Mr.Pink, și locuind în SUA. Dar, recent s-a aflat și numele pe care Monica Gabor îl are acum în buletin. Se pare că frumoasa Monica a renunţat repede la Columbeanu. Citește și află cum e cunoscută în America.

După divorțul cu scandal de fostul milionar Irinel Columbeanu, frumoasa Monica Gabor Columbeanu lua drumul spre Statele Unite.

Vezi și: Irinel Columbeanu a ajuns de râsul colegilor de azil. Cine este singura persoană care îl mai vizitează pe fostul milionar

Relativ rapid avea să-l cunoască pe viitorul ei partener de viață, un miliardar de origine chineză pe care toată lumea îl știe ca fiind ”Mr.Pink”.

Cei doi se cunoșteau în 2011, iar de atunci și până astăzi, relația celor doi a funcționat extrem de bine. Dar, divorțul de Irinel Columbeanu, i-a adus și o schimbare extrem de importantă, nu una senzațională și de neprevăzut, dar totuși a fost o schimbare, și anume numele de familie.

În 2011 când Monica Gabor și Irinel Columbeanu aveau să divorțeze, puțini au fost cei care au știut adevăratele motive, în afară de cele evidente bineînțeles. Însă de curând Irinel Columbeanu, ajuns astăzi într-o situație extrem de delicată, recunoștea faptul că fosta sa soție ar fi avut mult mai multe motive de a divorța:

”Monica a avut toate motivele să divorțeze de mine. Să ne amintim de momentul în care am fost surprins virtual că o înșelam cu două domnișoare. Sigur, ea a folosit acest pretext ca să divorțeze, își dorea libertate.

Am sesizat această realitate și am acționat în consecință. Visul ei a fost să ajungă la Hollywood. O femeie frumoasă nu se cade să fie ținută într-o colivie, oricât de aurită ar fi. În plus, bine ar fi să faci în așa fel încât fericirea ta să treacă prin fericirea ei.

În acel moment, se deschid foarte multe uși, atât pentru tine, cât și pentru ea, iar dacă bucuria nu este comună, eu zic că lucrurile trebuie acceptate ca atare. Dragostea cu sila nu se poate”, a povestit Irinel Columbeanu în emisiunea lui Mădălin Ionescu de la „Metropola TV”.