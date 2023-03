Numele lui Gigi Becali, implicat într-o escrocherie cu criptomonede. „Dați-mi banii”. Cum a reacționat patronul clubului FCSB

Numele lui Gigi Becali este implicat într-o escrocherie de mari proporții. Un bărbat a păcălit mai multe persoane să-i dea bani pentru investiții în criptomonede, cu promisiunea care vor câștiga foarte mult. Nu au mai văzut niciun ban! Pentru a avea mai multă credibilitate, excrocul se prezenta drept un asociat al patronului FCSB. Latifundiarul din Pipera a reacționat și a transmis un mesaj ferm pe această temă.

Notorietatea uriașă de care se bucură Gigi Becali îi ajută, uneori, pe cei care vor să facă afaceri ilicite. Pe internet sunt multe pagini false în care apare numele omului de afaceri și unde se promovează anumite afaceri sau inițiative politice, sportive sau sociale.

Cancan a prezentat un caz uluitor. Un bărbat s-a pretins drept asociat al patronului formației FCSB și a convins mai multe persoane să-i dea bani pentru investiții în criptomonede. A spus că este patronul unei companii din domeniu, care se bucură de mare succes și a obținut astfel sume foarte importante. Sursa citată are și numele bărbatului care a încercat să dea această lovitură și a prezentat modul în care a acesta reușea să atragă mușterii.

Gigi Becali nu a fost surprins să afle această poveste. A dezvăluit că a fost sunat de mai multe persoane care i-au transmis că l-au contactat pentru că au de recuperat de la el anumite sume, în urma unor jocuri și concursuri.

„Odată m-a sunat cineva și mi-a zis: «Domnule Gigi, am câștigat 300.000 de euro. Dați-mi banii». Ce bani să-i dau? Mi-a zis că a dat vreo 2500 de euro să câștige la loto sau mai știu eu ce. I-am închis telefonul.

Sunt înșelăciuni de acest gen, e treaba lor. Eu nu pot să controlez lumea asta și nici n-o să stau. Sunt organele statului care ar trebui să se ocupe, nu eu. Ăsta e mesajul meu: nu există ca eu să cer bani în viața mea. Ce fac, fac eu, tot ce pot, cum pot. Eu nu am alți asociați. Ce nu pot să fac, nu am nevoie. Spuneți-le oamenilor că nu am social media”, a declarat omul de afaceri.