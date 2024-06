Nu mai uda planta banilor cu apă de la robinet. Greșeala care îți distruge florile din casă, cum trebuie să procedezi, de fapt

Arborele de bani sau planta banilor este cunoscută pentru că este una dintre cele mai bune plante pe care să o ai în casa ta. Acesta plante sunt destul de ușor de îngrijit, deoarece au nevoie doar de apă și lumină pentru a te bucura de ele. Dar află de ce nu este bine să uzi această plantă cu apă de la robinet.

Cum îți dai seama dacă planta are nevoie de apă

Planta banilor, cunoscută științific sub numele de Crassula ovata, are capacitatea de a stoca apă în frunze, împiedicându-le să se usuce ușor. Aceasta înseamnă că are nevoie de udare mai rar și poate supraviețui fără apă ceva mai mult timp comparativ cu alte plante. Dacă vrei să știi cum și când să uzi corect planta banilor trebuie să ții cont de două lucruri specifice: când îi cad frunzele sau când își schimbă culoarea.

Multe plante de interior iubesc să crească în sol umed, totuși, planta banilor este una dintre puținele căre nu preferă aceste condiții. Asta, deoarece frunzele acestei plante sunt groase și conțin rezervoare mari de apă, așa că, uneori, este mai bine să o uzi cu măsură.

Udarea plantei banilor ar trebui să fie făcută cu atenție pentru a evita să îi putrezească rădăcinele, iar irigarea ar trebui făcută atunci când solul este uscat la suprafață. O modalitate prin care poți testa acest lucru este să bagi degetul în pământ până la a doua articulație și dacă se simte uscat, atunci trebuie să uzi planta.

Un alt mod de a-ți da seama dacă planta ta este însetată este să te uiți la frunze. Dacă are nevoie urgentă de apă, marginile vor produce ondulații și frunzele se vor rupe. În unele cazuri de udare extremă, frunzele se vor ofili complet.

Când observi că frunzele încep să se răsucească, planta trebuie mutată pe un pervaz sau într-un loc cu mai multă lumină naturală și trebuie udată treptat-treptat. Nu trebuie să îi dai prea multă apă dintr-o singură dată, deoarece preferă condițiile de sol uscat.

Cum să uzi planta banilor

Există mai multe moduri în care poți uda această plantă, doar asigură-te că nu îi dai prea multă apă dintr-o singură mișcare. Specialiștii sugerează metoda de înmuiere și uscare, cunoscută și sub denumirea de udare superioară, deoarece este cea mai ușoară cale prin care apa să circule prin sol și să ajungă la rădăcini.

Când apa se scurge în farfuria de la ghiveci, atunci ști că apa a ajuns la rădăcinile plantei și este udată suficient. Procedând astfel, se evită stagnarea apei la rădăcini, deoarece planta a atras apă și nutrienți prin sistemul său.

O altă metodă de udare a plantei banilor este metoda lentă și constantă. Acest lucru funcționează cel mai bine pentru plantele din ghivece mici care nu au orificii de drenaj. În acest caz, planta trebuie udată în jurul suprafeței solului cu un flux lent și constant până când solul devine umed.

Planta banilor se poate uda foarte bine și dacă pui apă într-un un castron sau chiar în chiuveta de la bucătărie și bagi ghiveciul acolo. Această metodă permite apei să meargă direct la rădăcină, unde această plantă are cea mai mare nevoie. Lasă planta să ia apă timp de aproximativ o jumătate de oră, apoi scurge surprusul de apă.

De ce nu e bună apa de la robinet pentru planta banilor

În unele cazuri, plantele banilor pot fi sensibile la sărurile din apa de la robinet, așa că încearcă să le uzi cu apă filtrată sau distilată. Trebuie să vezi dacă apa de la robinet provoacă o reacție negativă. Și îți dai seama de acest lucru doar privind planta.

Este nevoie de mai puțină apă în timpul iernii, când planta este latentă. Udarea ar trebui să fie minimă, cam o dată pe lună, și cu atât mai puțin dacă vremea este deosebit de caldă.

Când uzi această plantă, cheia este să eviți udarea excesivă, care poate duce la putrezirea rădăcinilor.