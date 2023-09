Nu mai mâncați clătite! Avertismentul lui Cătălin Scărlătescu, juratul de la Chefi la Cuțite: „Zici că e săpun”

Cu toate că vorbim despre un desert clasic, cu care ne răsfățau în copilărie mamele și bunicile, un celebru bucătar trage un semnal de alarmă. Cătălin Scărlătescu a explicat de ce nu ar mai trebui să mâncăm clătite. Ce a avut de spus juratul de la Chefi la Cuțite.

Cine se poate abține de la o porție delicioasă de clătite? Sunt ușor de preparat, nu prea ai cum să dai greș când le faci, sunt gustoase, versatile și pentru mulți români reprezintă gustul copilăriei.

Cu toate astea, celebrul jurat de la Chefi la Cuțite nici nu vrea să audă de clătite!

În timpul unei ediții a show-ului culinar de la Antena 1, Cătălin Scărlătescu a explicat de ce, din punctul său de vedere, nu ar mai trebui să mâncăm clătite și cu atât mai puțin să le punem în farfuria copiilor.

Într-o altă ediție a emisiunii, Scărlătescu a vorbit despre una dintre cele mai neplăcute experiențe pe care le-a trăit în carieră: momentul în care a trebuit să facă nu mai puțin de 10.000 de clătite pentru a nu-și pierde locul de muncă.

Te-ar putea interesa și: Cum faci să nu se mai usuce clătitele pe margini. Aşa vor ieşi moi pe toată suprafaţa, trucul gospodinelor iscusite

Se întâmpla cu mulți ani în urmă, când era angajat al unui restaurant la malul mării. Experiența a fost o adevărată traumă pentru el, a fost, de fapt, ultima oară când a făcut clătite.

„Lucram undeva într-o locație pe malul mării și era un chef bucătar care avea o fată foarte frumoasă. Și am făcut eu pe dracu-n patru așa și am intrat pe sub pielea ei. La un moment dat a venit tatăl ei și a zis: Te dau afară.

Și i-am zis: Te rog eu frumos, nu mă da afară. Că eram și eu copil amărât. Mi-a spus că dacă vreau să rămân la muncă trebuie să fac 10.000 de clătite. M-am ars pe mâini. Am făcut 10.000 de clătite.

Mi-a luat o zi și jumătate. La 14 tigăi am muncit. Erau niște munți de clătite. Traumă a fost pentru mine. Aia a fost trauma maximă a vieții mele. De atunci eu n-am mai făcut clătite. Nu că mi-ar fi plăcut înainte să le mănânc”, a povestit chef Cătălin Scărlătescu, într-una dintre edițiile emisiunii „Chefi la cuțite”, de la Antena 1.