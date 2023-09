Nu mai consuma această băutură răcoritoare la volan. Te va lăsa fără permis de conducere

Vara, băuturile răcoritoare sunt la mare căutare. Însă, șoferii trebuie să aibă grijă la ce băuturi consumă. În caz contrar, aceștia riscă să rămână fără permis de conducere. Recent, s-a descoperit că una dintre cele mai consumate băuturi răcoritoare ale momentului conține alcool! Chiar dacă bei doar un pahar și apoi te urci la volan și ești oprit de poliție și testat, rezultatul la alcooltest va fi pozitiv!

Vedeta sezonului estival este socata. Această băutură este delicioasă, răcoritoare și se pregătește acum, când ingredientul principal se găsește peste tot. Însă, în ultimul timp, circulă un mit, potrivit căruia, această băutură ar conțien alcool. În aceste condiții, băutura i-ar putea lăsa pe șoferi fără permis de conducere.

Acest lucru a fost scos la iveală de către cunoscutul polițist, Tavi Perțea. Acesta a postat un clip pe Tik Tok, unde vorbește pe larg despre acest subiect. Clipul îl înfățișează pe acesta în timp ce bea un pahar de socată.

„Nu am pus alcool sau ceva care aibă legătură cu alcoolul. Flori de soc, apă, zahăr și lămâie. Și mai sunt, poate, două sau trei ingredient secrete, dar sigur nu conțin alcool”, explică poliţistul Tavi Perțea în clipul de pe Tiktok.

După ce a băut un pahar, a decis să se testeze. Rezultatul l-a suprins! În urma testării cu aparatul de alcooltest a rezultat o alcoolemie de 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„Deci rămâneam fără permis, frate! Contravenție, amendă 1.305 lei și 90 de zile fără permis. Eram obligat să dau și testul de redobândire. Sincer să fiu, eu am făcut testul ăsta în glumă! Am zis că nu are cum să iasă de la socată!”, a mai spus polițistul.