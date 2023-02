Nu mai adăuga lămâie în ceaiul fierbinte. Efectul nebănuit pe care îl poate avea

Cu toate că este considerată o combinație eficientă în momentele în care ne luptăm cu răceala, se pare că ar trebui, de fapt, evitată. Unul dintre cei mai cunoscuți medici de la noi din țară a explicat de ce nu ar mai trebui să adaugi lămâie în ceaiul fierbinte.

Pentru foarte mulți români, este o reacție ce s-a transformat în reflex. Când suntem răciți sau simțim primele semne de disconfort în gât, bem o cană de ceai fierbinte în care au adăugat din belșug zeamă sau câteva felii de lămâie.

Cu toate că este unul dintre cele mai populare remedii, nu este tocmai recomandat. De ce? În momentul în care este expusă la temperaturi ridicate, lămâia își pierde proprietățile antioxidante, ceea ce înseamnă că nu putem beneficia deloc de efectele benefice ale vitaminei C din compoziția sa.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, medicul Mihaela Bilic a dezvăluit ce a aflat de la un farmacist care a avertizat-o în momentul în care a văzut că era pe cale să pună o felie de lămâie în cana cu ceai fierbinte.

„Cum să beneficiem de toate avantajele vitaminei C? Ferind-o de căldură! Am avut zilele astea privilegiul să stau de vorbă cu un farmacist de excepție. Și am profitat, punând întrebări despre o mulțime de substanțe și nutrienți, cu dorința de a găsi noutăți și remedii eficiente pentru sănătate.

În cursul după-amiezii, cu ocazia ceaiului de la ora 5, am primit o avertizare neașteptată legată de banala felie de lămâie pe care vroiam să o pun în ceașcă: “Atenție, mi-a spus domnul farmacist, la peste 60 grade acidul ascorbic se transformă în ascorbați și își pierde efectul benefic antioxidant.”

Fir-ar să fie, mi-am zis în gândul meu, păi 60 grade înseamnă doar încălzit, nici măcar fiert!”, a scris Mihaela Bilic.