Nu e banc. O turistă a făcut reclamație pentru că a rămas gravidă în concediu: „Vrem să ni se ramburseze banii”

Din seria întâmplărilor amuzante care se aud de prin vacanțe, venim astăzi cu o plângere inedită din partea unei turiste. Aceasta a avut ilustra idee de a face reclamație hotelului la care a fost cazată din cauza faptului că a rămas gravidă. Povestea pe larg, în rândurile de mai jos.

Atunci când pleci într-o vacanță, îți dorești ca totul să fie perfect! De la drum, la cazare, mâncare și plimbări, intenționezi ca nimeni și nimic să nu poată să îți strice liniștea. Cu toate acestea, inevitabil se ivesc anumite probleme mai mult sau mai puțin deranjante și totul depinde de fiecare persoană în parte cum le percepe.

Așadar, nu de puține ori s-a întâmplat ca turiștii să se plângă de tot felul de lucruri atunci când merg în concediu. Fie că nu a fost mâncarea bună, fie că nu au fost schimbate lenjeriile, fie că vecinii au fost prea gălăgioși sau muzica dată prea tare, acestea sunt doar câteva dintre reclamațiile frecvent întâlnite în locații.

Dar, la polul opus, există și aceia care caută, la propriu, nod în papură pentru orice și vin cu reclamații care de care mai bizare. Acesta este și cazul unei turiste care s-a plâns de faptul că a rămas însărcinată în concediu.

Cu toate că aceasta solicitase atunci când a făcut rezerva o cameră cu paturi twin, ea și logodnicul ei au primit o cameră cu un pat matrimonial. Și iată că, deși au sosit 2, la plecare au fost trei.

”Logodnicul meu și cu mine am cerut paturi duble când am rezervat, dar în schimb am fost plasați într-o cameră cu un pat matrimonial. Acum vă considerăm responsabili și vrem să ni se ramburseze banii pentru faptul că am rămas însărcinată.

Acest lucru nu s-ar fi întâmplat dacă ne-ați fi pus în camera pe care am rezervat-o”, este reclamația făcută de femeie.