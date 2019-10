Nu au ieșit de nouă ani la lumină: cazul celor care au trăit în așteptarea ”sfârșitului lumii”

Cultul celor trăiesc în permanență cu frica de sfârșitul lumii este o problemă cât se poate de reală. Nu te aștepți însă ca oamenii să petreacă ani de zile sub pământ.

Nu mai puțin de nouă ani au stat sub pământ membrii unei familii din Olanda. Toți au stat în subsolul fermei pe care o dețineau ”așteptând sfârșitul lumii”. Cazul a ajuns să fie investigat de autoritățile olandeze în momentul în care cel mai mare dintre copii a reușit să fugă până la un bar din localitate.

Un bărbat de 58 de ani și cei șase copii ai lui, cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani, trăiau la o fermă din nordul provinciei Drenthe, în Olanda. Au fost descoperiți cu toții, după ce cel mai mare dintre copii a intrat într-un bar din apropierea satului Ruinerwold, a comandat bere și le-a spus angajaților că are nevoie de ajutor, potrivit BBC NEWS.

Martorii au confirmat gradul sporit de confuzie al băiatului și aspectul său deplorabil. În plus, au atestat că familia din care făcea parte trăia de mult în izolare totală.

„A comandat cinci beri și le-a băut pe toate. Am stat de vorbă cu el și mi-a spus că este fugar și are nevoie de ajutor… Am chemat poliția”, a declarat proprietarul, barului Chris Westerbeek. „Avea păr lung, o barbă murdară, purta haine vechi și părea foarte confuz. A spus că nu a fost niciodată la școală și nu a mai trecut pe la frizerie de nouă ani. A spus că are frați și surori care trăiesc la fermă, că el este cel mai mare și că a fugit pentru că nu mai vrea să trăiască în felul acesta”, a adăugat bărbatul.

Ferma în care au locuit acei oameni se afla în afara localității, într-o zonă izolată. În apropierea fermei, vecinii au văzut un singur bărbat, tot timpul, iar poștașul nu a livrat niciodată vreun plic acolo. Nu se știe momentan ce s-a întâmplat cu mama copiilor, dar bărbatul de 58 de ani a fost arestat și refuză să coopereze.