Nu arunca orezul dacă l-ai ars! Secretul care trebuie aflat de mulți români, așa va fi din nou gustos

Ce poți facă dacă nu ai stat cu ochii pe preparatul tău și îl arzi? Mulți oameni pățesc asta atunci când gătesc orez. Nu trebuie să îl arunci! Există un truc știut doar de gospodine care te va ajuta să îl servești totuși la prânz fără să-ți faci griji că are o aromă neplăcută.

Ce poți să faci dacă ai ars orezul: poate fi din nou gustos

Poate pare foarte simplu să îl gătești, dar orezul îți poate da bătăi de cap uneori. Acesta se face destul de rapid, în funcție de tipul său, astfel că îi fac pe mulți să-și ia ochii de pe ceas. El se regăsește în multe rețete și este destul de ieftin și sățios, motiv pentru care este ales des pentru mesele de prânz.

Alături de el poți să servești legume trase la tigaie, pui fript sau la cuptor ori prăjit și multe alte sosuri care să îl ajute în privința aromelor. De cele mai multe ori, românii îl consumă sub formă de pilaf sau cu ostropel de pui și sos de roșii.

Dacă ești pe grabă și nu ești atent la modul în care fierbe ori ai flacăra prea mare la aragaz, nu trebuie să-ți faci griji. Poți să-l salvezi chiar dacă l-ai ars. Specialiștii recomandă să pui o felie de pâine albă pe orez și să o lași astfel aproximativ 10 minute.

Miezul de pâine va absorbi mirosul și gustul de ars. Cu toate astea, trebuie să ai grijă să nu amesteci orezul ars atunci când îl iei cu lingura din oală și să pătrunzi doar până la acea parte. Ce faci în cazul în care ai vărsat mai multă sare decât era necesar? E simplu!

Pune în preparatul dorit un cartof crud, curățat. Lasă leguma preț de cel puțin 7 minute acolo, iar el va absorbi surplusul de sare. Nu este necesar să folosești prea mult din acest ingredient pentru că de obicei nu se servește gol, ci alături de alte alimente care conțin și ele sare.

Cei mai importanți pași

1. Alege tipul de orez potrivit. Exista peste 120.000 de soiuri de orez in intreaga lume, catalogate in functie de granulatie, culoare sau aroma. In functie de preparatele pe care dorim sa le pregatim, putem alege un anumit tip de orez. De exemplu, pentru prepararea salatelor sau garnituri se foloseste orezul natur, prefiert sau salbatic, in timp ce pentru pilafuri sau paella se foloseste orez vaporizat.

2. Masurati orezul si apa. Pentru majoritatea tipurilor de orez, se foloseste proportia de 1:2, 1 masura de orez la 2 masuri de apa. Exista insa si tipuri de orez ce au nevoie de mai multa sau mai putina apa, asa ca cel mai indicat este sa consultati eticheta produsului inainte de a incepe sa gatiti.

3. Spala orezul. Este indicat sa spalat orezul de 2-3 ori cu apa rece, deoarece va devini astfel mai putin lipicios, prin indepartarea amidonului si a impuritatilor. (Sursa: gustos.ro)