Novak Djokovic, părăsit de un sponsor important. Campionul sârb începe să resimtă efectele deciziei sale ferme de a nu se vaccina. După ce n-a putut să-și apere titlul la Australian Open, Nole a pierdut și șefia ierarhiei ATP în fața rusului Daniil Medvedev. Novak Djokovic va fi lipsit, de acum, și de o importantă sursă de venit, unul dintre sponsorii importanți urmând să renunțe la contractul cu el.

Novak Djokovic, părăsit de un sponsor important. Campionul sârb a avut un început de 2022 total atipic. A fost expulzat din Australia, nefiind vaccinat și n-a putut să-și apere titlul la Australian Open. Săptămâna aceasta, el a pierdut și poziția de lider mondial în fața rusului Daniil Medvedev.

Novak Djokovic și-a exprimat clar poziția anti-vaccinare, chiar și după cele întâmplate în Australia. Mai mult, el a declarat că e dispus să plătească prețul pentru păstrarea principiilor sale. Astfel, deținătorul a 20 de turnee de Grand Slam a acceptat ideea că s-ar putea să nu poată participa la competiții importante, inclusiv la Roland Garros și Wimbledon, pierzând șansa de a aduna și mai multe titluri de Grand Slam.

Câți bani pierde fostul lider ATP

Novak Djokovic tocmai a primit și alte vești proaste. Producătorul francez de autoturisme Peugeot, unul dintre cei mai importanți sponsori de-ai săi, nu va înnoi contractul cu jucătorul sârb ce expiră anul acesta, a anunțat Express.co.uk. E vorba de câteva milioane de dolari de care jucătorul nu va mai beneficia de acum încolo.

Mai mult, în luna mai va expira și contractul de sponsorizare pe care Novak Djokovic îl are cu un alt brand francez, Lacoste. Încă nu se știe dacă sponsorul tehnic al sârbului va dori prelungirea înțelegerii! În baza acestui acord, Djokovic încasează 9,4 milioane de dolari în fiecare an.

Novak Djokovic a câștigat, în 2021, 5 milioane de dolari pe terenul de tenis și 30 milioane din sponsorizări. El mai are parteneriate semnate cu firma de ceasuri Hublot, la fel ca Simona Halep. De asemenea, Djokovic folosește echipament Head care îi plătește suma de 7,5 milioane de dolari pe an până în 2023, conform Newsweek. Firma Asics îl sponsorizează cu 4 milioane de dolari pe an, Nole purtând această marcă de pantofi de sport. Campionul sârb mai are un contract și cu Raiffeisen Bank.

Novak Djokovic a participat la turneul ATP 500 de la Dubai, primul din acest an. El s-a oprit în sferturile de finală, fiind învins de cehul Jiri Vesely. Numărul 2 ATP nu știe, deocamdată, la ce turnee mai poate participa, dat fiind statutul său de nevaccinat. El s-a înscris la competiția de la Indian Wells, din perioada 9 – 20 martie, dar condiția pentru a juca este vaccinarea cu schema completă.